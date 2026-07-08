Combi de Transporte Público Queda Varada por Inundación en Camino Real a Cholula

La unidad de la ruta San Andrés Cholula quedó inmóvil tras el crecimiento rápido del nivel de agua sobre la vialidad en la capital poblana.

Combi Transporte Público Ruta San Andrés Varada Camino Real a Cholula PueblaFoto: N+

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Combi de transporte público atrapada por inundación en Camino Real a Cholula. El aguacero de hoy causó estragos en Puebla. Autoridades en acción para resolver la situación. Conoce más.

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Combi de Transporte Público Queda Varada por Inundación en Camino Real a Cholula