Combi de Transporte Público Queda Varada por Inundación en Camino Real a Cholula

La tarde de este martes 7 de julio de 2026 se registró un fuerte aguacero en la capital poblana y sus alrededores, generando encharcamientos e inundaciones en distintas vialidades de la zona conurbada.

Una unidad de transporte público de la Ruta San Andrés Cholula quedó varada sobre Camino Real a Cholula, debido a la fuerte acumulación de agua tras la lluvia de esta tarde en la zona metropolitana de Puebla.

Combi de la ruta San Andrés queda varada por inundación en Camino Real a Cholula

Fue aproximadamente a las 19:00 horas de este martes cuando se reportó que una combi de transporte público de la ruta San Andrés Cholula quedó varada debido a que el Camino Real a Cholula se encontraba inundado.

En el sitio hay elementos de la Policía Estatal y Bomberos, quienes realizan labores para abrir las alcantarillas y facilitar el desfogue del agua del punto para liberar la unidad.

Una unidad de transporte público quedó varada en Camino Real a Cholula, entre Puebla y San Andrés Cholula. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/bzAqSLTPyy — N+ FORO (@nmasforo) July 8, 2026

Lluvias provoca inundaciones en la zona conurbada de Puebla

La fuerte precipitación provocó inundaciones y encharcamientos en distintos puntos de la ciudad de Puebla y la zona conurbada, principalmente en San Andrés y San Pedro Cholula.

Entre las vialidades con mayores afectaciones estuvieron prolongación reforma, gran avenida, la colonia Francisco I. Madero, La Paz, Santa Cruz Buenavista, Diagonal Defensores de la República, el bajo puente de la Recta a Cholula y la zona de la Central de Abasto.

De manera preliminar, no se reportan personas lesionadas; sin embargo, las lluvias provocaron un importante incremento en el tráfico y dejaron varios vehículos varados.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ