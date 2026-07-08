Familia Queda Atrapada en Gruta de Cuetzalan, Puebla: Rescatan a Dos y Buscan a Cuatro

Este martes 7 de julio de 2026 se dio a conocer que una familia originaria del municipio de Chignautla quedó atrapada al interior de la Gruta Chichicazapan, en el municipio poblano de Cuetzalan del Progreso.

Dicho accidente se originó luego de que el nivel del agua en dicho lugar aumentara repentinamente a consecuencia de las intensas lluvias registradas en la Sierra Nororiental de Puebla.

Familia originaria de Chignautla queda atrapada en Gruta de Chichizacapan de Cuetzalan, Puebla

De acuerdo con el Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso el hecho fue reportado alrededor de las 15:20 horas, cuando Agustín “N” logró salir del sitio y llegar por sus propios medios a la Comandancia Municipal para solicitar apoyo.

En un comunicado informaron que las fallas en el suministro de energía eléctrica y en la red de telefonía celular, provocadas por la lluvia, impidieron que el reporte se realizara de forma inmediata.

Tras recibir la alerta, las autoridades municipales pusieron en marcha un operativo de búsqueda en coordinación con Protección Civil y la Policía Estatal para ingresar a la zona y localizar a los integrantes de la familia.

Rescatan a dos y buscan a cuatro desaparecidos en Gruta de Chichicazapan de Cuetzalan, Puebla

De manera preliminar las autoridades dieron a conocer que dos personas fueron ya rescatadas con vida, mientras que otras cuatro, dos hombres y dos mujeres, continúan desaparecidas.

Sin embargo, las tareas de búsqueda por parte de los tres órdenes de gobierno permanecen activas, a pesar que las condiciones del clima y las lluvias hacen que sea más difícil por el crecimiento del agua.

Con información de N+

GMAZ