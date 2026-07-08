Familia Queda Atrapada en Gruta de Cuetzalan, Puebla: Rescatan a Dos y Buscan a Cuatro

En la Gruta de Chichicazapan se encuentran autoridades de los tres órdenes de gobierno para tratar de localizar a los desaparecidos.

Familia Atrapada Dos Rescatados Cuatro Desaparecidos Grutas Chichicazapan Cuetzalan PueblaFoto: X @SicomNoticias_

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Familia atrapada en la Gruta Chichicazapan, Cuetzalan: rescatan a dos, buscan a cuatro. Autoridades trabajan contrarreloj tras intensas lluvias. Conoce más sobre este suceso en desarrollo.

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