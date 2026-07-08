Ciudadanos Bloquean Bulevar Progreso y Quiroga por Falta de Energía Eléctrica en Hermosillo

Vecinos de la colonia Jorge Valdez se manifestaron con un bloqueo en bulevar Progreso y Quiroga por falta del servicio de energía.

Bloqueo de Vecinos por Falta de Electricidad en HermosilloFoto: N+

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80 vecinos bloquearon bulevar por falta de electricidad en Hermosillo, Sonora.

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