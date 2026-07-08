Ciudadanos Bloquean Bulevar Progreso y Quiroga por Falta de Energía Eléctrica en Hermosillo

Luego de que vecinos de la colonia Jorge Valdez se manifestaran con un bloqueo en bulevar Progreso y Quiroga, por falta del servicio de energía, trabajadores de la CFE realizaron una reparación provisional en un transformador de la colonia para regresar el suministro de electricidad.

Jaime Aarón Valenzuela Ávila, residente de la colonia, indicó que un grupo de 80 vecinos se manifestó con un bloqueo ya que desde el pasado lunes varias familias no contaban con energía eléctrica.

“Y se tomó esta iniciativa porque se vio que no había respuesta de parte de la comisión. Y de hecho, ayer desde las 4:00 de la tarde hasta las 3 de la mañana y después ahora como a las cuatro hasta ahorita, mira. Pero que necesariamente lo tuvimos que hacer, ¿no? Porque pues realmente es una necesidad. Y hay niñas, hay familias y pues hay que cuidarlos, ¿no?”.

CFE realiza instalación provisional para regresar el suministro de electricidad

Derivado de la manifestación, personal de la Comisión Federal de Electricidad realizó una instalación provisional para regresar el suministro a las familias afectadas, sin embargo, la calidad del tendido eléctrico dejó mucho que desear a los residentes.

En ese sentido, los vecinos están a espera de que las reparaciones se realicen de forma adecuada, pues de lo contrario tomarán medidas más