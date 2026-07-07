Fuerte Incendio en Mercado de Abastos en Hermosillo, Sonora

La noche de este 6 de julio se registró un fuerte incendio en el mercado de abastos Francisco I. Madero en Hermosillo, Sonora. Varias unidades de bomberos acudieron a sofocar las llamas y lograron evitar que el fuego alcanzara negocios aledaños.

Como medida preventiva, elementos de la Policía Estatal, Municipal y AMIC, evacuaron casas aledañas para mantener seguros a los vecinos que habitan la zona. Hasta el momento no hay registros de lesionados.

De acuerdo con información del Departamento de Bomberos de Hermosillo, el incendio se reportó alrededor de las ocho de la noche en las instalaciones del Mercado, en Solidaridad y Camelia, en la colonia San Jerónimo, por debajo de un tejaban metálico donde se realizaban empaques de cebolla.

En ese punto se encontraban materiales como tarimas, papeles y montacargas con gas, lo que facilitó la propagación del incendio a un total de ocho vivienda contiguas que presentaron diversas afectaciones.

Solicitan evitar transitar cerca del mercado de abastos de Hermosillo.

Personal de tránsito orienta a automovilistas y peatones para evitar acercarse a la zona. Se pide a la ciudadanía evitar circular por el sector y mantenerse atentos a los canales de comunicación oficial.