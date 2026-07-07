Fuerte Incendio en Mercado de Abastos en Hermosillo, Sonora

La noche de este 6 de julio se registró un fuerte incendio en el mercado de abastos Francisco I. Madero en Hermosillo, Sonora. Varias unidades de bomberos se encuentran en la zona.

Fuerte Incendio en Mercado de Abastos en Hermosillo, SonoraFoto: Bomberos de Hermosillo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Incendio en el mercado de abastos de Hermosillo. Bomberos evitan que el fuego se propague y evacúan casas cercanas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+