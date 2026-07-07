Atacan Buque con Gas Natural en Estrecho de Ormuz; Responsabilizan a Irán

La televisión estatal iraní aseguró que la embarcación que se incendió tras la ofensiva ignoró varias advertencias

OrmuzEstados Unidos busca continuar sus negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters.

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Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque se incendia tras un ataque atribuido a Irán. ¿Cómo afectará esto a las negociaciones con EE.UU.?

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