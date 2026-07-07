Senadora Paraguaya Celeste Amarilla Responde a Mbappé: "El Problema es Entre Tú y Yo"

La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó una carta dirigida al futbolista francés Kylian Mbappé, en la que respondió a las críticas del delantero y afirmó que su conflicto "es entre vos y yo", dejando claro que sus señalamientos no están dirigidos contra Francia, sino exclusivamente contra el jugador.

En el mensaje, la legisladora defendió su vínculo con la cultura francesa y aseguró que fue educada en un colegio francés desde los dos hasta los 17 años, donde aprendió el idioma, cantó La Marsellesa y desarrolló un profundo respeto por el país europeo.

"Nunca dije nada de Francia, lo mío es contigo", escribió Amarilla al inicio de su carta.

Celeste Amarilla asegura que el problema es con Mbappé y no con Francia

La senadora explicó que estudió en el Collège de L'Immaculée Conception y afirmó que gran parte de su formación personal y profesional se debe a esa educación.

Además, recordó que recientemente pasó las fiestas decembrinas junto a su familia en las localidades francesas de Courchevel y Saint-Tropez, por lo que rechazó cualquier interpretación de que sus publicaciones fueran un ataque contra Francia.

"Nada con Francia, el problema es contigo", reiteró.

La senadora cuestiona la actitud del delantero antes y durante el partido

En su carta, Amarilla señaló que su molestia comenzó incluso antes del encuentro, al considerar arrogantes algunas declaraciones realizadas por Mbappé.

Según explicó, interpretó frases como "si hay que meter manos en la mierda, vamos a meterlas" y la referencia a "quitarse el esmoquin" como expresiones despectivas hacia la Selección de Paraguay.

También criticó la actitud que, asegura, mostró el delantero durante el partido, acusándolo de dirigirse con desprecio a los jugadores paraguayos y de utilizar insultos.

Uno de los episodios que más destacó fue el supuesto rechazo al saludo del arquero paraguayo al finalizar el encuentro.

"El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado... vos le negaste la mano y le gritaste tu victoria en la cara", escribió.

Reconoce que eliminó un mensaje por arrepentimiento

Amarilla también admitió que uno de los mensajes que publicó en redes sociales fue escrito "con la sangre hirviendo" y posteriormente decidió eliminarlo.

Explicó que recurrió a insultos similares a los que, según dijo, ella misma ha recibido por ser una mujer latina y morena, pero después concluyó que estaba reproduciendo conductas que rechaza.

"Me arrepentí y borré el post. Me di cuenta que estaba repitiendo patrones que detesto", señaló.

Exige una disculpa y advierte sobre posibles acciones legales

En la parte final de su carta, la senadora exigió que Mbappé también se retracte y le ofrezca una disculpa pública.

Afirmó que el futbolista no tiene derecho a calificarla como una "mujer despreciable" o "indigna del cargo" y sostuvo que esas expresiones constituyen violencia política y violencia de género.

Amarilla recordó que fue electa mediante el voto popular para representar a Paraguay en el Senado y aseguró que su obligación es defender a su país y expresar el sentir de sus ciudadanos.

Finalmente, advirtió que, si el delantero francés no ofrece una disculpa, podría iniciar acciones legales por presunta violencia de género.

"Retractate conmigo, hace honor a tu ciudadanía francesa y pedime disculpas; caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género", concluyó la legisladora.

AMP