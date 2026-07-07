Senadora Paraguaya Celeste Amarilla Responde a Mbappé: "El Problema es Entre Tú y Yo"

La senadora exigió que Mbappé se retracte y le ofrezca una disculpa pública; amenaza con acciones legales si el delantero francés no lo hace

Kylian Mbappé, de Francia, celebra el primer gol de su selección. Foto: ReutersKylian Mbappé, de Francia, celebra el primer gol de su selección. Foto: Reuters
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