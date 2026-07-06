¿Crisis Diplomática? Francia y Paraguay Reaccionan por Insultos de Celeste Amarilla vs Mbappé

Este jueves 9 de julio, Francia se enfrentará contra Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026. Por desgracia, la atención que ahora recibe la selección francesa no se debe a sus grandes méritos deportivos, sino a una controversia por los insultos racista que la política paraguaya Celeste Amarilla dirigió a la estrella Kylian Mbappé.

Emmanuel Macron se pronunció sobre los insultos que recibió el jugador francés.

Hasta el momento, la política paraguaya no se ha disculpado por los insultos que profirió contra el delantero.

Este lunes, Celeste Amarilla ha bromeado sobre la situación en redes sociales.

Macron se involucra en controversia por insultos racistas a Mbappé

“Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, respondió Kylian Mbappé en X, tras enterarse de los insultos racistas que emitió Celeste Amarilla en su contra. El delantero del Real Madrid además señaló que la política “no representa al Paraguay”, equipo al que alabó por su actuación en el Mundial 2026.

Ahora quien ha entrado en la controversia es Emmanuel Macron. El presidente francés declaró a través de X que daba todo su apoyo al futbolista:

“Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo esta vez. Todo mi apoyo. Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad”.

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Quienes también se pronunció fue Cédric Perrin, senador que preside al Comisión de Asuntos Exteriores de su cámara. A través de X, el político francés señaló que su país envió una carta al presidente del Senado de Paraguay, Basilio Núñez.

La misiva menciona que se dañó la dignidad del jugador francés, además de que subrayó que las relaciones entre Francia y Paraguay son antiguas, confiables y amistosas. El político añadió que en honor a esa amistad entre países pedía una respuesta por parte de las autoridades de Paraguay:

“Es en nombre de esta relación de confianza que he expresado la emoción suscitada en Francia por estas declaraciones y he llamado a una reafirmación clara de los valores de respeto, de dignidad humana y de lucha contra todas las formas de discriminación”.

Gobierno de Paraguay emite comunicado, pero política aún no se disculpa

Al respecto, la Embajada de Paraguay en Francia emitió un comunicado donde condena y rechaza las declaraciones de Celeste Amarilla. El documento menciona que las declaraciones racistas de la política son contrarias a los valores y los principios que defiende el país sudamericano.

No obstante, la carta también deslinda al ejecutivo y señala que en Paraguay hay separación entre los tres poderes, por lo que no son responsables de las desafortunadas declaraciones de la senadora. En el texto se menciona que Celeste Amarilla tiene una “responsabilidad individual” por sus dichos.

Celeste Amarilla se burla de polémica tras insultos racistas contra Mbappé

Sin embargo, hasta el momento, la política no se ha disculpado por los insultos que lanzó. De hecho, se ha burlado de la polémica a través de sus redes sociales.

Celeste Amarilla compartió una serie de fotografías donde porta una bolsa con el patrón característico de la marca francesa Louis Vuitton. Las imágenes iban acompañadas del texto: “Look de mi ídola Emily (en Paris) [sic]”.