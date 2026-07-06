¿Crisis Diplomática? Francia y Paraguay Reaccionan por Insultos de Celeste Amarilla vs Mbappé

Después de los insultos racistas que dirigió una política paraguaya a la estrella francesa, incluso Macron se ha involucrado, ¿podría haber una crisis diplomática entre Francia y Paraguay?

Mbappé se defiende de insultosCrisis entre Francia y Paraguay por insultos racistas. Foto: Reuters

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Macron defiende a Mbappé tras insultos racistas de una política paraguaya. Francia pide a Paraguay reafirmar valores de respeto y dignidad. ¿Habrá respuesta?

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