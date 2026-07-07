Disparan a Hombre Mientras Cortaba las Ramas de un Árbol en una Colonia de Veracruz

Durante la tarde de este lunes seis de junio se registró un hecho de violencia en la colonia La Reserva Taromiya 1, localizada en la zona norte de la ciudad de Veracruz, donde, según la información recabada, una persona habría terminado con lesiones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombre Termina Herido por Arma de Fuego en Colonia La Reserva en Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, una persona del sexo masculino, de quien hasta el momento se desconoce su identidad, terminó con lesiones causadas presuntamente por un arma de fuego, resultado de una aparente discusión.

La versión que circula en el lugar indica que la persona se encontraba haciendo trabajos para cortar las ramas de un árbol que se encuentra en el camellón central de la calle Águila Real, cuando un sujeto que no ha sido localizado se acercó a bordo de un automóvil y comenzaron a discutir; posteriormente, ocurrió la agresión.

Sujeto atacado a disparos en la colonia Reserva Tarimoya 1 fue trasladado a un hospital

La persona de 33 años que terminó lesionada fue auxiliada por los servicios de emergencias y posteriormente se gestionó su traslado a un centro hospitalario para brindarle la atención médica necesaria y de esta manera determinar su condición de salud.

Derivado de estos hechos, autoridades arribaron al sitio y procedieron a realizar el acordonamiento de la zona. En el lugar se notó la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y elementos ministeriales.

Asimismo, se llevaron a cabo las diligencias que correspondían a los hechos registrados en la calle Águila Real de la colonia La Reserva Taromiya 1, localizada en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas con relación a esta agresión, mientras que la identidad de la persona herida aún se desconoce.