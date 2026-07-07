Disparan a Hombre Mientras Cortaba las Ramas de un Árbol en una Colonia de Veracruz

Un hombre que se encontraba cortando las ramas de un árbol en la colonia Reserva Tarimoya 1 fue agredido a disparos. Fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Disparan a Hombre Mientras Cortaba las Ramas de un Árbol en una Colonia de VeracruzFoto: N+

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Un hombre resultó herido de bala en la colonia Reserva Tarimoya 1, Veracruz. La agresión ocurrió tras una discusión. Las autoridades ya investigan estos hechos.

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