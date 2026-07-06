Velan Restos de Roxana Berenice, Comunicadora Secuestrada y Asesinada en Nanchital, Veracruz

Los restos de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán, están siendo velados en el mismo domicilio del que fue sustraída por sujetos armados

Velan a Roxana BereniceFoto: N+

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La despedida de Roxana Berenice en Nanchital conmueve a familiares y amigos. Su madre, Rubicela Ramírez, agradece el apoyo y pide perdón para los responsables. La investigación continúa.

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