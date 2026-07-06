Velan Restos de Roxana Berenice, Comunicadora Secuestrada y Asesinada en Nanchital, Veracruz

Este lunes 6 de julio, Roxana regresó a su casa pero no como la esperaban sus padres, hijos, hermanos y demás conocidos. Los restos de la comunicadora que el pasado 02 de junio fue privada de la libertad, en la calle Balderas número 37 de la colonia Lázaro Cárdenas, arribaron para ser velados en el mismo lugar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CRONOLOGÍA: Así Hallaron Sin Vida a Periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Su madre, Rubicela Ramírez, indicó que después de no saber nada de su hija; ya tendrá un lugar donde ir a visitarla.

"Darles las gracias a la fiscalía general del estado de la república, que hasta el día de hoy nos siguen apoyando gracias a Dios no como yo quería que apareciera pero tendré un lugar donde llevarle flores"

A pesar de ya existir detenciones, Rubicela Ramírez señaló que la investigación continúa. Respecto a quienes se llevaron a su hija de su hogar, les mandó el siguiente mensaje.

"Que Dios los perdone en mi corazón no va a caber odio, tengo dos personas, que Dios les de el perdón divino"

Familiares y amigos velan a Roxana en Nanchital

Poco a poco los amigos, familiares y conocidos llegaron a dar el pésame a la familia. Así es como la recordarán.

"Todo mi cariño para la familia Ramírez, Roxana conmigo fue una persona atenta jamás obtuve un mal comentario"

En las inmediaciones de su calle Balderas, hay un reforzamiento policial. Roxana será velada durante este lunes, para mañana partir en punto de las diez de la mañana a la iglesia del centro de Nanchital, donde se realizará una misa de cuerpo presente y posteriormente, el cortejo fúnebre partirá para ser enterrada en el panteón Santa Elena.