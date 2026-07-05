Restos de la Comunicadora Roxana Guzmán Serán Despedidos en Nanchital; Familia Informa Ubicación

La familia de la comunicadora informó sobre los servicios funerarios, los cuales se realizaran en el municipio de Nanchital

Casa de Roxana BereniceFoto: Rubicela Ramírez Posada

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La comunicadora Roxana Guzmán será despedida en Nanchital. Conoce los detalles de los servicios funerarios y las detenciones por su homicidio. Acompáñanos en este último adiós.

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