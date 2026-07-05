Restos de la Comunicadora Roxana Guzmán Serán Despedidos en Nanchital; Familia Informa Ubicación

Tras confirmarse la muerte de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, la familia informó sobre los servicios funerarios, los cuales serán realizados al sur de Veracruz, para darle el último adiós en compañía de amigos y conocidos.

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De acuerdo con la información, Roxana será velada, tendrá una misa de cuerpo de presente y será enterrada en el panteón Santa Elena. La familia Guzmán Ramirez compartió más detalles, para las personas que quieran acompañarlos.

La velación del cuerpo de Roxana será el lunes 6 de julio a partir de las 12:00 pm, en su domicilio ubicado en la calle Balderas número 37 de la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Nanchital. Posteriormente, habrá una misa de cuerpo presente el martes 7 de julio a punto de las 10:00 am en la iglesia del Centro. Por ultimo, al finalizar la misa partirá el cortejo fúnebre hacia el panteón Santa Elena, donde se llevara acabo su sepultura.

Suman 8 detenidos por el homicidio y secuestro de Roxana Guzmán

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), informó que suman ocho órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán.

Entre las personas detenidas se encuentran Javier Iván “N”, alias “Delta 1”; José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, y Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”, quienes son señalados por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima. Posteriormente, se sumaron Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”, vinculados con el homicidio de la periodista.

Las autoridades también informaron sobre órdenes de aprehensión en contra de Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.