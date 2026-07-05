Madre e Hijo Mueren en Choque en Centro de Matamoros; Responsable Huye

Una mujer y su hijo perdieron la vida la mañana de este domingo tras un fuerte accidente vial registrado en la Zona Centro de Matamoros, luego de que una camioneta presuntamente ignorara una señal de alto y chocara el vehículo en el que viajaban.

El percance ocurrió poco antes de las 7:00 horas en el cruce de las calles 8 y González. De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil circulaba sobre la calle González cuando fue impactado en uno de sus costados por una camioneta blanca que transitaba de norte a sur y presuntamente no respetó el alto obligatorio.

Tras el impacto, el vehículo dio un giro y terminó estrellándose contra una barda, lo que provocó lesiones mortales a sus ocupantes.

Madre e Hijo Murieron tras el Impacto

Paramédicos de Ambulancias Orduña acudieron al sitio; sin embargo, al valorar a las víctimas confirmaron que la mujer y su hijo ya no presentaban signos vitales.

El conductor de la camioneta presuntamente responsable abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Personal de la Fiscalía General de Justicia realizó las diligencias correspondientes e inició la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.