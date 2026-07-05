Madre e Hijo Mueren en Choque en Centro de Matamoros; Responsable Huye

Madre e hijo murieron tras un fuerte choque registrado la mañana de este domingo en el Centro de Matamoros.

Madre e Hijo Mueren en Choque en Centro de Matamoros; Responsable HuyeFoto: @noticias_tams

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Madre e hijo fallecen tras choque en Matamoros. La camioneta responsable ignoró el alto y su conductor huyó. La investigación sigue en curso.

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