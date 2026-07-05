Hombres Armados Agreden a Balazos a Guardia Estatal en Ciudad Victoria; Hay Tres Detenidos

Hombres armados agredieron a elementos de la Guardia Estatal durante la madrugada de este domingo en Ciudad Victoria.

Hombres Armados Agreden a Balazos a Guardia Estatal en Ciudad VictoriaFoto: N+

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Tres detenidos tras un enfrentamiento con la Guardia Estatal en Ciudad Victoria. Conoce los detalles de esta madrugada violenta.

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