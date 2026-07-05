Hombres Armados Agreden a Balazos a Guardia Estatal en Ciudad Victoria; Hay Tres Detenidos

Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a tres hombres luego de repeler una agresión por parte de civiles armados durante la madrugada de este domingo en Ciudad Victoria, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

De acuerdo con la autoridad, los hechos ocurrieron tras atender un reporte ciudadano en el cruce del Eje Vial General Lázaro Cárdenas y el bulevar Adolfo López Mateos.

Detenidos en Ciudad Victoria Puestos a Disposición de la FGR

Como resultado de la intervención, las autoridades aseguraron una camioneta y armas de fuego. Además, un presunto agresor fue reducido durante la acción.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.