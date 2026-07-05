Megaoperativo por México vs Inglaterra: Cierres, Pantallas y Límite de Aforo en Reforma y Ángel

Blindan la CDMX con 40 mil funcionarios, filtros de revisión, ley seca y 62 puntos con pantallas para descentralizar los festejos..

Megaoperativo por México vs Inglaterra. Foto: AFPMegaoperativo por México vs Inglaterra. Foto: AFP

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