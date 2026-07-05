Megaoperativo por México vs Inglaterra: Cierres, Pantallas y Límite de Aforo en Reforma y Ángel

Este domingo 5 de julio se reforzará el operativo de seguridad, movilidad y vigilancia con la participación de más de 40 mil servidoras y servidores públicos, y la ampliación a más espacios donde la población podrá disfrutar del partido entre México e Inglaterra.

El propósito principal es descentralizar los festejos y garantizar que se desarrollen en un ambiente seguro, tras los hechos en las celebraciones pasadas por el triunfo ante Ecuador que dejaron cuatro personas fallecidas.

Como parte del operativo, además de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), participarán 24 mil servidoras y servidores públicos de dependencias como Protección Civil, Heroico Cuerpo de Bomberos, Salud, Participación Ciudadana, Cultura, Bienestar y atención de emergencias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Confirman la Muerte de 4 Personas durante Festejos de México vs Ecuador en CDMX

En el corredor de Paseo de la Reforma, de la Estela de Luz a Avenida Juárez, se desplegarán 14 mil servidoras y servidores públicos, de los cuales 6 mil serán policías y 8 mil de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad. El aforo máximo permitido en las inmediaciones del Ángel de la Independencia estará estrictamente limitado a 25 mil personas.

La ciudad contará con 62 pantallas distribuidas en distintos puntos para seguir el encuentro. La mayor ampliación se realizará en el corredor Reforma-Hidalgo, donde se instalarán seis pantallas adicionales para ampliar la capacidad de atención, sin afectar las actividades previstas en el Monumento a la Revolución y Avenida Juárez. Además, se mantienen los 17 Festivales Futboleros distribuidos en las diversas alcaldías.

Seguridad y salud

Por su parte, la SSC desplegará más de 17 mil policías para resguardar el Estadio Ciudad de México, el Fan Festival del Zócalo y los distintos puntos de reunión. El operativo contempla filtros de revisión, perímetros de seguridad, monitoreo con drones, ajustes en estaciones de Metro y Metrobús, así como servicios de atención prehospitalaria y puestos médicos avanzados.

También se instalarán módulos de atención ciudadana y de búsqueda de personas tanto en el estadio como en el Zócalo, además de 83 brigadas interinstitucionales en el corredor Reforma-Juárez-Revolución para orientar a la población, inhibir el consumo y venta de alcohol en la vía pública y operar juzgados cívicos móviles.

La Ley Seca permanecerá vigente desde las 00:00 horas del domingo 5 y hasta las 07:00 horas del lunes 6 de julio en las colonias Juárez, Cuauhtémoc, Centro Histórico, Tabacalera, San Rafael, Roma Norte y Condesa. La venta de bebidas alcohólicas para llevar quedará estrictamente prohibida y sólo se permitirá el consumo al interior de los establecimientos con licencia.

En cuanto a movilidad, continuarán operando los servicios especiales de transporte hacia el Estadio Ciudad de México, así como las conexiones con Metro, Metrobús, Tren Ligero, Ecobici, scooters, taxis regulados y plataformas digitales. El funcionamiento del Metro y Metrobús será evaluado permanentemente para realizar los ajustes operativos necesarios.

El operativo médico contará con la participación coordinada del Sistema de Salud de la Ciudad de México, ERUM, CRUM, Cruz Roja, IMSS, ISSSTE y Pemex, con personal, ambulancias, motoambulancias, puestos médicos, centros de mando y módulos de primeros auxilios psicológicos distribuidos estratégicamente en el estadio, el Zócalo y Paseo de la Reforma.