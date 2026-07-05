Impiden Serenata Escandalosa Afuera de Hotel de Selección de Inglaterra en CDMX

Los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país tomaron medidas para garantizar el descanso de los futbolistas ingleses e implementaron un cerco en los alrededores

Serenata Hotel JW MarriotLa policía cerró vialidades cercanas al hotel y desalojó a fans mexicanos que rondaban el lugar. Foto: EFE.

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Medidas de seguridad en CDMX evitan disturbios afuera del hotel de la selección de Inglaterra. Este domingo, México busca mantener su racha perfecta ante el cuarto mejor equipo del mundo. ¿Podrán los ingleses vencer?

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