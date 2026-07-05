Puente de Brooklyn se Incendia Tras Caída de Rayo y Fuegos Artificiales Por 4 De Julio

El incendio ocurrió durante el espectáculo de fuegos artificiales por el Día de la Independencia

Incendio y rayo en puente de NY. Foto: APIncendio y rayo en puente de NY. Foto: AP

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Un rayo y fuegos artificiales desatan incendio en el Puente de Brooklyn en plena celebración del Día de la Independencia. Afortunadamente, no hubo heridos. Descubre más sobre este inesperado suceso.

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