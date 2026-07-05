Puente de Brooklyn se Incendia Tras Caída de Rayo y Fuegos Artificiales Por 4 De Julio

La noche de este 4 de julio, un rayo cayó en el Puente de Brooklyn, en Nueva York. Minutos después, se registró un incendio en la misma zona mientras se desarrollaba el tradicional espectáculo de fuegos artificiales por el 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

Miles de personas se encontraban reunidas para celebrar el Día de la Independencia, una de las festividades más importantes del país, cuando las llamas comenzaron a ser visibles en una sección del puente durante el show pirotécnico organizado por Macy's.

El espectáculo inició alrededor de las 21:02 horas y tuvo una duración aproximada de 30 minutos, con el lanzamiento de más de 85 mil fuegos artificiales desde el puente y embarcaciones en los ríos Hudson y East.

Videos difundidos en redes sociales muestran una columna de humo elevándose desde una parte del puente mientras los fuegos artificiales continuaban explotando sobre el cielo de Nueva York. En las imágenes también se aprecian al menos otros dos puntos con llamas, lo que generó sorpresa entre los asistentes que observaban el espectáculo.

Puente de Brooklyn se Incendia Durante el Espectáculo de Fuegos Artificiales. Foto: Reuters

Elementos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y del Departamento de Transporte acudieron al lugar para controlar el incendio. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego fue sofocado sin que se registraran personas lesionadas ni daños estructurales en el puente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente las causas del incendio. Sin embargo, el siniestro ocurrió mientras se desarrollaba el espectáculo pirotécnico, por lo que las investigaciones continúan para determinar qué originó las llamas.