México vs Inglaterra: Esto Dicen los Números Previo al Partido de Octavos de Final Mundial 2026

México e Inglaterra se han enfrentado 9 veces en la historia: Inglaterra ha ganado en 6 ocasiones, México en 2 y solo han tenido 1 empate.

Pero las dos victorias de México frente a Inglaterra fueron aquí, en casa. En 1959 y en 1985. El partido de este domingo se juega en el estadio CDMX y eso, históricamente, importa mucho.

N+

Para entender el tamaño del reto, hay que ver los números.

La plantilla de México está valuada en 226 millones de dólares. La de Inglaterra, en mil 520 millones. Casi siete veces más. Pero el Tri ya demostró contra Ecuador que en futbol los precios no lo son todo, pues su plantilla costaba el doble que la mexicana.

N+

En cuanto a las edades, ambas selecciones son similares: el promedio de México es de 27.5 años y el de Inglaterra es de 26.6. Pero la distribución es muy diferente: México mezcla juventud y experiencia, mientras Inglaterra apuesta por un grupo más homogéneo.

N+

Y eso se nota en la experiencia mundialista. Mientras 11 de los 26 jugadores de México ya habían jugado un mundial, en la plantilla de Inglaterra solamente 8 de los 26 convocados lo habían hecho.

N+

Pero el dato que más pesará el domingo está probablemente en la cancha: de los 14 partidos que ha jugado Inglaterra, en cuatro países, a más de mil 200 metros a nivel del mar, solamente ha ganado 5. De hecho, el último partido que ganó a esa altura fue hace 40 años.

En contraste, la selección mexicana solo ha perdido dos partidos oficiales en el estadio CDMX en 60 años.

Aunque los números puedan dar ventaja a Inglaterra, el Tri llega en su mejor momento, y juega en casa.