México vs Inglaterra: Esto Dicen los Números Previo al Partido de Octavos de Final Mundial 2026

Edades, costos, estatura, altura, todos los números de ambas selecciones

Selección Mexicana NacionalCuartoscuro

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¿Podrá México repetir la hazaña de 1959 y 1985? Inglaterra llega con una plantilla valuada en 1520 millones, pero el Tri juega en casa, donde solo ha perdido 2 veces en 60 años. Descubre más sobre este emocionante duelo.

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