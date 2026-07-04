Bubista, el Técnico que le Dio a Cabo Verde Futbol e Identidad y Lo Llevó a su Primer Mundial

El entrenador del conjunto africano entiende la participación de su selección como una plataforma para mostrar al mundo su cultura

Bubista DT Cabo VerdeAP

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Descubre cómo Bubista transformó el fútbol de Cabo Verde en una plataforma cultural. Conoce su visión de orgullo y pertenencia que desafía al campeón mundial.

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