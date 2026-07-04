Advierten por Tormenta Geomagnética Este Sábado 4 de Julio, ¿Qué Riesgos Hay?

Después una fuerte actividad solar que incluyó varias llamaradas, se anticipa una tormenta geomagnética en la Tierra para los días 4 y 5 de julio

El Sol visto por el telescopio espacial SDO de la NASAAdvierten por tormenta solar hoy 4 y 5 de julio. Foto: NASA | SDO

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¿Sabías que una tormenta solar impactará la Tierra el 4 y 5 de julio? Prepárate para posibles interrupciones en telecomunicaciones y disfruta de auroras boreales en Canadá y EE.UU.

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