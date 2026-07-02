Refutan Estudio sobre Expansión del Universo: ¿Qué Está Pasando Fuera de la Tierra?

Tras analizar con una nueva perspectiva los datos relativos a un tipo específico de explosión estelar, un equipo de investigadores afirma haber confirmado la idea, aceptada desde hace tiempo, de que el universo se está expandiendo a un ritmo acelerado, la misma observación que condujo, en la década de los noventa, a la identificación de una enigmática fuerza cósmica denominada "energía oscura".

Los resultados del estudio refutan una investigación publicada el año pasado que concluía que esta expansión cósmica ya no se está acelerando, un hallazgo que había puesto en tela de juicio la comprensión básica del universo.

"El universo sigue acelerándose", afirmó el astrofísico Brodie Popovic, de la Universidad de Southampton, Inglaterra, uno de los responsables del estudio publicado este mes en la revista "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".

"Aún hay mucho que desconocemos y estamos deseando descubrirlo, pero creemos que vamos por buen camino", añadió Popovic.

¿Qué está pasando fuera de la Tierra?

Los resultados del estudio, realizado por un equipo en el que participaban dos premios Nobel, se basaron en observaciones de dos conjuntos de datos diferentes sobre un tipo de explosión estelar denominada supernova de tipo Ia, con el fin de calcular enormes distancias cósmicas. Estas supernovas provocan la destrucción de un objeto llamado enana blanca, el denso remanente de una estrella de masa baja a intermedia al final de su ciclo de vida.

Este tipo de supernova ha resultado muy valioso para investigar la estructura del universo, basándose en la evidencia de que todas estas explosiones tienen aproximadamente la misma luminosidad. Su brillo observado varía en función de su distancia a la Tierra -más brillante cuanto más cerca y más tenue cuanto más lejos-, lo que las convierte en útiles "marcadores de distancia" cósmicos.

Al medir el brillo de estas supernovas tal y como se observan desde la Tierra, los científicos pueden calcular la tasa de expansión del universo y la variación de dicha tasa a lo largo del tiempo. Debido al tiempo que tarda la luz en viajar por el espacio, observar objetos lejanos en el cosmos es como mirar atrás en el tiempo.

El Big Bang, ocurrido hace aproximadamente 13,800 millones de años, dio origen al universo, que no ha dejado de expandirse desde entonces. En 1998, los científicos revelaron que esta expansión se está acelerando, y plantearon la hipótesis de que la razón es una fuerza invisible denominada "energía oscura".

El contenido del universo incluye materia ordinaria, estrellas, planetas, gas, polvo y todo lo que nos resulta familiar en la Tierra, así como materia oscura y energía oscura.

Se estima que la materia ordinaria representa el 5% del contenido. La materia oscura, conocida por sus influencias gravitatorias sobre las galaxias y las estrellas, constituye alrededor del 27%. La energía oscura representa, según las estimaciones, el 68%.

Los autores del estudio de 2025, publicado en la misma revista que el nuevo estudio, concluyeron que la energía oscura se está debilitando y ha dejado de acelerar la expansión del universo.

"Las supernovas de tipo Ia son la herramienta principal para medir la historia de la expansión del universo y proporcionaron en 1998 la primera evidencia de que la expansión cósmica se está acelerando debido a la energía oscura", afirmó el astrofísico Adam Riess, de la Universidad Johns Hopkins de Maryland, coautor del nuevo estudio y premio Nobel de Física en 2011 por el codescubrimiento de la expansión acelerada del universo.

"Durante la última década, un grupo de la Universidad de Yonsei ha defendido que las distancias de las supernovas deberían calibrarse de forma diferente, teniendo en cuenta las edades de las estrellas que finalmente explotan, y que este 'efecto de edad' podría alterar sustancialmente las pruebas de la aceleración", afirmó Riess.

"En nuestro estudio, no hemos encontrado pruebas del supuesto 'efecto de edad' en las muestras calibradas de supernovas más amplias utilizadas por la comunidad cosmológica durante la última década", agregó.

Con información de N+ y Reuters.

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