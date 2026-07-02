Refutan Estudio sobre Expansión del Universo: ¿Qué Está Pasando Fuera de la Tierra?

Nuevos estudios confirman que la expansión acelerada del Universo continúa, desmintiendo teorías recientes. Esto es lo que está pasando fuera de la Tierra

Imagen del UniversoEl estudio fue publicado en la revista "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society". Foto: Nasa

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Supernovas de tipo Ia revelan que el universo sigue expandiéndose a un ritmo acelerado. Conoce cómo estos hallazgos desafían teorías recientes.

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