¿Qué se Celebra en Julio 2026? Fin del Ciclo Escolar y del Mundial, Vacaciones de Verano y Más

Estas son las efemérides y fechas más importantes de julio de 2026, que se celebran en México y el mundo

El 15 de julio termina el ciclo escolar 2025-2026El 15 de julio termina el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Julio 2026 trae el fin del ciclo escolar y del Mundial, además de eventos únicos. Descubre qué más nos espera este mes.

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