¿Qué se Celebra en Julio 2026? Fin del Ciclo Escolar y del Mundial, Vacaciones de Verano y Más

Ya pasamos más de la mitad del año, en el que se celebran varias fechas importantes, destacando el fin del ciclo escolar 2025-2026, del Mundial 2026 e inician las vacaciones de verano. En N+ te contamos lo que pasará durante el séptimo mes de año, así como las efemérides y fechas importantes que se celebran en México y el mundo, para que estés bien informado.

Día Mundial del OVNI

El 2 de julio es el Día Mundial del OVNI, que fue promovido por creyentes en los Objetos Voladores No Identificados. Este día tiene sus raíces en el llamado Incidente de Roswell, ocurrido en 1947, cuando un objeto se estrelló en lo que entonces era el rancho J.B. Foster, en Nuevo México. Hubo informes de que el ejército estadounidense había recuperado un "disco volador". Pero posteriormente, las autoridades afirmaron que el material recuperado no eran más que los restos de un globo meteorológico de gran altitud.

Día de la Independencia de EUA

El 4 de julio se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos de América; fue en 1870 cuando el Congreso estadounidense ratificó este día, en el que EUA se volvió una nación independiente. Se celebra a lo grande con actividades como:

Fuegos artificiales, ceremonias, discursos, desfiles y conciertos, entre otros.

Eventos deportivos en julio 2026

Durante julio de 2026 habrá varios eventos deportivos que no te puedes perder, entre ellos, la final del Mundial 2026.

4 de julio: Inicio del Tour de Francia.

10 de julio: Inicio de Campeonato Mundial de Taekwondo en Gimcheon, República de Corea.

12 de julio: Medio Maratón de la CDMX.

16 de julio: Inicio de la Liga MX Apertura 2026 varonil.

19 de julio: Final del Mundial 2026.

24 de julio: Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana.

Día Mundial del Bikini

El 5 de julio es el Día Mundial del Bikini, la fecha coincide con el día de la presentación de esta prenda por Louis Réard, un ingeniero mecánico francés, y modelada por primera vez al mundo por Micheline Bernardini, una bailarina exótica del Casino de París, lo que causó un gran impacto en la sociedad.

Fases lunares de Julio 2026

7 de julio de 2026: Cuarto menguante.

14 de julio de 2026: Luna nueva.

21 de julio de 2026: Cuarto creciente.

29 de julio de 2026: Luna llena, también conocida como Luna de Ciervo.

Eventos Astronómicos de Julio del 2026

6 de julio: La Tierra alcanza el afelio.

11 de julio: Marte, la Luna y las Pléyades, juntos.

17 de julio, Venus y la Luna en conjunción.

30 y 31 de julio: Lluvia de estrellas Delta Acuáridas del Sur.

Once años de la fuga de Joaquín 'El Chapo' Guzmán

Este 11 de julio se cumplen once años de la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo'. Fue un sábado por la noche, a las 20:52 horas, cuando escapó por el área de regaderas de la celda en la que estaba recluido en el penal de máxima seguridad de 'El Altiplano', en el Estado de México (Edomex). Se cree que el narcotraficante tardó 15 minutos en recorrer y salir del túnel.

Fin del Ciclo Escolar 2025-2026

El próximo miércoles 15 de julio concluye el ciclo escolar 2025-2026 para miles de estudiantes de nivel básico en todo el país. El regreso al nuevo cilo escolar será el 31 de agosto de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Vacaciones de verano 2026

Durante el mes de julio no habrá puentes o días feriados oficiales, pero no son necesarios, pues inician las vacaciones de verano el próximo jueves 16 de julio de 2026, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Resultados Licenciatura UNAM 2026

El 17 de julio es un día muy esperado para los estudiantes que cursarán la licenciatura, pues la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará a conocer los resultados del concurso de selección de ingreso para el ciclo escolar 2026-2027/1.

Día Internacional del Emoji

El 17 de julio también es el Día Internacional del Emoji, fueron inventados en 1999 por el japonés Shigetaka Kurita, y desde entonces, ha cambiado por completo la forma de comunicarnos, haciéndolo más fácil y divertido. A propósito de este día, los usuarios de redes sociales crearon el Emoji Awards o Premios Emoji, donde cada año votan por su emoji favorito. De acuerdo a la Real Academia Española (RAE) son pequeñas imágenes o iconos digitales que representan una emoción, un objeto, una idea, etc.

Final del Mundial 2026

Luego de 39 días y 104 partidos, la máxima fiesta futbolera llega a su fin, el domingo 19 de julio de 2026 es la final del torneo de la FIFA, el último partido del Mundial 2026 se disputará en el Estadio sede de Nueva York en Estados Unidos.

Día Internacional de la Luna

Tal vez recuerdes la celebre frase de Neil Armstrong "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad", que dijo cunado llegó por primera vez a la Luna, es por eso que el 20 de julio es el Día Internacional de la Luna, con el que se conmemorar el aniversario del primer aterrizaje del ser humano en el satélite, como parte de la misión Apolo 11.

Eran las 20:56 horas tiempo de México, del 20 de julio de 1969, cuando el periodista Jacobo Zabludovsky narró en vivo, a través de la señal de Televisa, el histórico evento:

"El primer ser humano ha puesto su pie sobre la superficie lunar (...) nos sentimos sumamente emocionados".

Guelaguetza 2026

Durante julio se realizará un evento cultural y gastronómico muy importante en México, se trata de la edición 94 de la Guelaguetza 2026 en Oaxaca, que se llevarán a cabo los días 20 y 27 de julio, los llamados Lunes del Cerro. Esta edición 2026 contempla más de 140 actividades culturales, gastronómicas, artesanales y deportivas que se desarrollarán durante todo julio en distintas regiones del estado y se prevé la llegada de 149 mil turistas, una derrama económica superior a 668 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio de 83 por ciento.

Día Mundial del Perro

El 21 de julio es el Día Mundial del Perro, fecha que se conmemora desde el 2004, para destacar la importancia del mejor amigo del hombre, que también forma parte de nuestras familias, y para hacer conciencia sobre lo que significa tener y cuidar a una mascota.

En México, hay perritos muy importantes que, incluso, han arriesgado sus vidas por salvar otras, un ejemplo es Frida, la perrita rescatista de la Secretaría de Marina (Semar) y heroína de los sismos de 2017 en la Ciudad de México (CDMX), quien falleció en 2022. También están el sargento "Roko” y el cabo “Arkadas".

La Casa de los Famosos México 2026

¡Prepárate! El domingo 26 de julio inicia la nueva temporada de 'La Casa de los Famosos México 2026', a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y 24/7 por ViX, se trata de la cuarta temporada que traerá los momentos más intensos de la televisión mexicana, las estrategias al límite, y personalidades explosivas que darán mucho de qué hablar.

Luna de Ciervo

La segunda mitad del año nos ofrecerá más y más lunas inolvidables. A medida que nos acerquemos a noviembre, la Luna comenzará a parecer un poco más grande en el cielo. Esto se debe a que el satélite está emprendiendo el camino hacia su perigeo, es decir el punto más cercano a la Tierra.

El 29 de julio podrás disfrutar de la Luna de Ciervo, su nombre se debe a que coincide con la temporada en que salen los cuernos a los ciervos machos; el fenómeno ocurre cuando el satélite se acerca y el Sol ilumina el lado que es perceptible desde la Tierra.

Día Internacional del Mal de Amores

El 29 de julio es el Día Internacional del Mal de Amores, , una fecha que cada vez cobra más importancia por el dolor que causa una decepción amorosa, una sensación que casi todos hemos experimentado y que, además, puede llevarnos hasta la depresión.

Fechas importantes y efemérides de julio 2026, en México

1 de julio: Día del Ingeniero.

2 de julio: Aniversario luctuoso del expresidente de México Por­firio Díaz, en París, Francia, en 1915.

3 de julio: Las mujeres mexicanas votan en de 1955 por primera vez en elecciones federales.

7 de julio de 1859: El Presidente Benito Juárez anuncia a la nación las Leyes de Reforma, en las que se incluyen la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, la Ley del Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil.

12 de julio: Día del Abogado.

13 de julio: Aniversario luctuoso (1954) de la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento internacional.

18 de julio: Aniversario luctuoso de Benito Juárez, en 1872; fue presidente de México de 1858 a 1872. Día de la Secretaria

20 de julio: Día Nacional del Bibliotecario, fecha instaurada en 2004.

26 de julio: La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cumple 104 años de ser autonomía.

30 de julio: Día internacional de la amistad.

Fechas conmemorativas en julio de 2026 en el mundo

8 de julio: Día Mundial de la Alergia.

10 de julio: Día Internacional del Capibara

11 de julio: Día Mundial de la Población.

18 de julio: Día Internacional de Nelson Mandela.

20 de julio: Día Internacional del Bibliotecario y Día Internacional del Ajedrez.

22 de julio: Día Mundial del Cerebro.

24 de julio: Día Internacional del Tequila.

26 de julio: Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares.

28 de julio: Día Mundial contra la Hepatitis y Muerte de Antonio Vivaldi.

30 de julio: Día Internacional de la Amistad y Día Mundial contra la Trata de Personas.

Con información de N+

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