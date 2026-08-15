Cae en Hermosillo Premio del Sorteo Superior 2893 de la Lotería Nacional

La noche de este viernes 14 de agosto se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2893, que celebró el 30 aniversario del politécnico.

En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 25023.

La serie número 1 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Toluca, Estado de México y la serie 2 fue remitida para su venta a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 3 y 6. Felicitaciones a los afortunados ganadores.