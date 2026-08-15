Sociedad

Cae en Hermosillo Premio del Sorteo Superior 2893 de la Lotería Nacional

El Sorteo Superior 2893 de la Lotería Nacional deja un ganador en Hermosillo. Conoce si tu boleto fue el afortunado.

Cae en Hermosillo Premio del Sorteo Superior 2893 de la Lotería NacionalCae en Hermosillo Premio del Sorteo Superior 2893. Foto: Lotería Nacional

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El Premio Mayor del Sorteo Superior 2893 de la Lotería Nacional cayó en Toluca y Hermosillo.

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