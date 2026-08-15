Cierres Viales y Rutas por Festejos de la Virgen de la Asunción en Aguascalientes

En Aguascalientes, este viernes 14 y sábado 15 de agosto habrá cierres viales y modificaciones en decenas de rutas del transporte público por los festejos del Quincenario de la Virgen de la Asunción.

Este viernes, por la peregrinación de transportistas, los cambios en los camiones urbanos comenzarán desde las 2:30 de la tarde y los cierres totales, a las 3:00 de la tarde; mientras que el sábado, por la Romería de Nuestra Señora de la Asunción, habrá cierres parciales desde las 3:00 de la tarde y el recorrido comenzará a las 8:00 de la noche.

Puntos afectados:

Alameda

Tecnológico

Héroe de Nacozari

Francisco I. Madero

Moctezuma

Galeana

López Mateos

José María Chávez

Zaragoza

5 de Mayo

Paseo de la Cruz

Entre los puntos con afectaciones se encuentran Alameda, Tecnológico, Héroe de Nacozari, Francisco I. Madero, Moctezuma, Galeana, López Mateos, José María Chávez, Zaragoza, 5 de Mayo y Paseo de la Cruz.

La peregrinación de transportistas comenzará a las 6:00 de la tarde y recorrerá avenida Madero para continuar por Moctezuma y Galeana.

Rutas alternas:

Avenida Aguascalientes

Convención de 1914

Manuel Gómez Morín

Mariano Escobedo

Paseo de la Cruz

Tecnológico

Adolfo López Mateos

Para evitar la zona de cierres, se recomienda utilizar avenida Aguascalientes, Convención de 1914, Manuel Gómez Morín, Mariano Escobedo, Paseo de la Cruz, Tecnológico y Adolfo López Mateos, además de otras vialidades que permanecerán disponibles conforme avance el contingente.

A partir de las 2:30 de la tarde modificarán sus recorridos las rutas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Norte, 10 Sur, 11, 12, 16, 18, 19, 20 Norte, 20 Sur, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 Penal, 41 Alameda, 43 Norte, 43 Sur, 46, 47 y 48.

Rutas de transporte público:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9

10 Norte, 10 Sur, 11, 12, 16, 18, 19 y 20 Norte

20 Sur, 23, 24, 25, 27, 28, 29 y 34

35, 36, 37, 38, 39, 41 Penal, 41 Alameda y 43 Norte

43 Sur, 46, 47 y 48

Las unidades utilizarán como vías alternas Ayuntamiento, Gómez Morín, Paseo de la Cruz y Primer Anillo oriente y sur, de acuerdo con las indicaciones de los agentes de vialidad.