Sociedad

Cierres Viales y Rutas por Festejos de la Virgen de la Asunción en Aguascalientes

Habrá cierres viales y modificaciones en decenas de rutas del transporte público por los festejos del Quincenario de la Virgen de la Asunción en Aguascalientes

Cierres vialesCierres viales en Aguascalientes. Foto: N+

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Cierres viales y cambios en rutas de transporte por los festejos de la Virgen de la Asunción. Conoce las vías alternas

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