Cierres Viales y Rutas por Festejos de la Virgen de la Asunción en Aguascalientes

En Aguascalientes, este viernes 14 y sábado 15 de agosto habrá cierres viales y modificaciones en decenas de rutas del transporte público por los festejos del Quincenario de la Virgen de la Asunción.
Este viernes, por la peregrinación de transportistas, los cambios en los camiones urbanos comenzarán desde las 2:30 de la tarde y los cierres totales, a las 3:00 de la tarde; mientras que el sábado, por la Romería de Nuestra Señora de la Asunción, habrá cierres parciales desde las 3:00 de la tarde y el recorrido comenzará a las 8:00 de la noche.
Puntos afectados:
Alameda
Tecnológico
Héroe de Nacozari
Francisco I. Madero
Moctezuma
Galeana
López Mateos
José María Chávez
Zaragoza
5 de Mayo
Paseo de la Cruz
Entre los puntos con afectaciones se encuentran Alameda, Tecnológico, Héroe de Nacozari, Francisco I. Madero, Moctezuma, Galeana, López Mateos, José María Chávez, Zaragoza, 5 de Mayo y Paseo de la Cruz.
La peregrinación de transportistas comenzará a las 6:00 de la tarde y recorrerá avenida Madero para continuar por Moctezuma y Galeana.
Rutas alternas:
Avenida Aguascalientes
Convención de 1914
Manuel Gómez Morín
Mariano Escobedo
Paseo de la Cruz
Tecnológico
Adolfo López Mateos
Para evitar la zona de cierres, se recomienda utilizar avenida Aguascalientes, Convención de 1914, Manuel Gómez Morín, Mariano Escobedo, Paseo de la Cruz, Tecnológico y Adolfo López Mateos, además de otras vialidades que permanecerán disponibles conforme avance el contingente.
A partir de las 2:30 de la tarde modificarán sus recorridos las rutas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Norte, 10 Sur, 11, 12, 16, 18, 19, 20 Norte, 20 Sur, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 Penal, 41 Alameda, 43 Norte, 43 Sur, 46, 47 y 48.
Rutas de transporte público:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9
10 Norte, 10 Sur, 11, 12, 16, 18, 19 y 20 Norte
20 Sur, 23, 24, 25, 27, 28, 29 y 34
35, 36, 37, 38, 39, 41 Penal, 41 Alameda y 43 Norte
43 Sur, 46, 47 y 48
Las unidades utilizarán como vías alternas Ayuntamiento, Gómez Morín, Paseo de la Cruz y Primer Anillo oriente y sur, de acuerdo con las indicaciones de los agentes de vialidad.