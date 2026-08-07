Seguridad

Tráiler Choca Contra 6 Vehículos en Aguascalientes y Deja 16 Lesionados

El choque en la carretera federal 70 Oriente obstaculizó el tráfico durante varios minutos mientras auxiliaban a las víctimas.

Choque en Aguascalientes2 de los 16 afectados fueron trasladados a un hospital. Foto: N+

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Tráiler cargado con maíz causa caos en Aguascalientes: 16 heridos tras chocar con 6 vehículos.

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