Tráiler Choca Contra 6 Vehículos en Aguascalientes y Deja 16 Lesionados

Tras un accidente múltiple, 16 personas resultaron lesionadas en Aguascalientes. El hecho se registró sobre la carretera federal 70 Oriente, en el cruce con avenida Siglo XXI.

De acuerdo con autoridades, el operador del tractocamión cargado con maíz, chocó contra seis vehículos. Aun así, continuó su marcha tras el impacto y fue localizado minutos después, luego de que impactara contra una combi de transporte de personal en el cruce de las avenidas Ojocaliente y Tecnológico.

“Llegamos y vemos bastantes vehículos, siete aproximadamente en ese lugar. Vehículos destrozados, vehículos volteados y pues no sabíamos ni qué había pasado”, explicó Miguel Murillo, Jefe de Bomberos Municipal.

Reportan heridos tras accidente

Al lugar acudieron policías viales, personal de Protección Civil, Bomberos y paramédicos de distintas corporaciones. 14 personas fueron valoradas en el sitio y se les recomendó una revisión médica posterior, mientras que dos más fueron trasladadas a un hospital, una en código verde y otra en código amarillo.

El conductor del tractocamión, identificado como Juan de 37 años, fue asegurado por policías municipales y señaló que la unidad habría presentado una falla mecánica.

Parte de la carga de maíz quedó esparcida sobre la vialidad, por lo que fue necesaria la intervención de personal de Servicios Públicos para retirar el material, mientras las unidades involucradas fueron trasladadas a la pensión municipal para las investigaciones correspondientes.