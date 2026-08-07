Sujeto Detenido por Presunto Robo con Violencia de una Motocicleta al Sur de Hermosillo, Sonora

Armado con una pistola calibre 9 milímetros, José Francisco 'N', de 27 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal minutos después de presuntamente cometer un robo con violencia de una motocicleta al sur de la ciudad de Hermosillo.



De acuerdo con el reporte oficial, el atraco ocurrió alrededor de las 01:43 horas de la madrugada sobre la avenida La Colorada, en la colonia Nuevo Hermosillo, donde el señalado se apoderó de una motocicleta Italika FT200, modelo 2020 amenazando al afectado con el arma de fuego.

Lograron interceptar y capturar al sujeto responsable

Tras el reporte, los agentes desplegaron un operativo de búsqueda y localizaron la unidad cuando circulaba por la avenida Horizonte, sitio donde interceptaron al conductor y efectuaron su captura.



Durante la inspección, los policías le aseguraron una pistola calibre 9 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles, por lo que quedó a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones de ley.