Seguridad

Sujeto Detenido por Presunto Robo con Violencia de una Motocicleta al Sur de Hermosillo, Sonora

Luego de presuntamente robar una motocicleta amenazando al afectado con un arma de fuego, un sujeto fue detenido en la colonia Nuevo Hermosillo, en la capital de Sonora.

Sujeto Detenido por Presunto Robo con Violencia de una Motocicleta al Sur de Hermosillo, SonoraSujeto Detenido por Presunto Robo con Violencia de una Motocicleta al Sur de Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Detenido en Hermosillo tras robar una moto con violencia. José Francisco 'N', armado con pistola, fue capturado por la policía.

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