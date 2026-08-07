Seguridad

Detienen a Presunto Narcomenudista Señalado También por Extorsión en Puebla

Al sujeto se le impuso la medida cautelar de firma periódica, misma que incumplió por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra.

Detenido Luis Enrique N Narcomenudeo Posesión Simple Droga Extorsión PueblaDetienen a Sujeto por Presunto Narcomenudeo y Extorsión en Puebla. Foto: N+

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Capturan a Luis Enrique 'N' en Puebla por extorsión y narcomenudeo tras incumplir firma periódica. Descubre cómo se llevó a cabo su detención.

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