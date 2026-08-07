Detienen a Presunto Narcomenudista Señalado También por Extorsión en Puebla

Este viernes 7 de agosto de 2026 se dio a conocer la detención de Luis Enrique 'N' por ser presunto responsable de extorsión y narcomenudeo en el estado de Puebla.

Las autoridades informaron que al sujeto se le había vinculado a proceso e impuesto como medida cautelar la firma periódica, misma que incumplió, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra.

Detienen a Luis Enrique 'N' por narcomenudeo y extorsión en Puebla

De acuerdo con los antecedentes, en 2021 el ahora imputado fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Ministerial, luego de ser señalado por un hecho de extorsión en la vía pública.

Durante la intervención, al realizarle una inspección, le fue localizado estupefaciente, motivo por el cual fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de aprehensión contra Luis Enrique N., de 26 años, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión y delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo por posesión simple, como parte de las acciones… pic.twitter.com/JOtnIPqf2J — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 7, 2026

Aprehenden a Luis Enrique 'N' por incumplir medidas cautelares en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió orden de aprehensión contra Luis Enrique 'N', de 26 años de edad, investigado por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión y delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo por posesión simple.

Con base en los datos de prueba recabados, la FGE Puebla obtuvo su vinculación a proceso y la autoridad judicial le impuso como medida cautelar la firma periódica.

Posteriormente, al incumplir con dicha medida, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplida por personal de la dependencia.

Con información de N+

GMAZ