Exigían 300 Mil Pesos por Falso Secuestro de Dos Jóvenes en Coronango, Puebla

Los familiares de las víctimas recibieron llamadas telefónicas de un sujeto que se presentó como supuesto integrante de un grupo delincuencial.

Localizados Dos Jóvenes Víctimas Secuestro Virtual Plaza Misiones Coronango PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Familiares reciben llamadas de extorsión por falso secuestro en Coronango. La Fiscalía localiza a las víctimas en óptimas condiciones. Infórmate sobre este caso de secuestro virtual.

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