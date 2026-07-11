Exigían 300 Mil Pesos por Falso Secuestro de Dos Jóvenes en Coronango, Puebla

La noche del viernes 10 de julio de 2026 se dio a conocer la localización de dos jóvenes de 18 años de edad, víctimas de secuestro virtual en el municipio poblano de Coronango.

De acuerdo con las autoridades, un sujeto se encargó de mantenerlos incomunicados mientras se le llamaba a sus familiares para exigirles 300 mil pesos por su supuesta liberación.

Sujeto exige 300 mil pesos por falso secuestro de jóvenes en Coronango, Puebla

De acuerdo con la información inicial, el 9 de julio de 2026, una de las víctimas recibió una llamada de un hombre que se identificó como supuesto integrante de un grupo delincuencial. El sujeto se dirigió a ella por su nombre, le aseguró que la tenía ubicada y le ordenó salir de su domicilio junto con la otra víctima.

Bajo amenazas y presión psicológica, el responsable mantuvo a los jóvenes en línea telefónica y les indicó trasladarse a Plaza Misiones, donde permanecieron incomunicados. Durante la llamada, las víctimas proporcionaron datos de sus familiares, información que fue utilizada posteriormente para continuar con la extorsión.

De manera paralela, las familiares de las víctimas recibieron llamadas en las que el mismo sujeto aseguró tener secuestrados a los jóvenes y exigió 300 mil pesos a cambio de su supuesta liberación.

Como parte del engaño, el responsable también instruyó a las víctimas a permanecer en la zona, haciéndoles creer que una mujer acudiría al lugar para entregarles dinero como recompensa, con el objetivo de mantenerlas bajo control y evitar que se comunicaran con sus familiares o autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) localizó en óptimas condiciones a dos jóvenes de 18 años de edad, víctimas de secuestro virtual, luego de que un sujeto los mantuviera bajo control telefónico y exigiera a sus familiares 300 mil pesos para supuestamente liberarlos.… pic.twitter.com/kU3rlnloxh — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 11, 2026

Localizan a dos jóvenes víctimas de secuestro virtual en Coronango, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) localizó en óptimas condiciones a dos jóvenes de 18 años de edad, víctimas de secuestro virtual, luego de que un sujeto los mantuviera bajo control telefónico y exigiera a sus familiares 300 mil pesos para supuestamente liberarlos.

Tras recibir el reporte, agentes investigadores de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión implementaron acciones de búsqueda en parques, plazas comerciales, calles, hoteles y moteles, además de realizar actos de investigación para ubicar a las víctimas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Joven Estudiante Sufre Intento de Levantón en el Centro de Puebla

Durante las diligencias, se estableció que el número telefónico utilizado por el probable responsable se ubicaba en las inmediaciones del CEFERESO de Altamira.

Finalmente, las víctimas fueron localizadas en Bodega Aurrera Misiones, en óptimas condiciones, y trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía Especializada, donde se reunieron con su familiar y recibieron la asesoría correspondiente.

Con información de N+

GMAZ