Detienen en Tlacuilotepec, Puebla, a Sujeto Buscado por Presunto Secuestro en Querétaro

Este viernes 10 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de Álvaro “N” en el municipio poblano de Tlacuilotepec, buscado por las autoridades de Querétaro por presunto secuestro.

De acuerdo con las autoridades, el hombre de la tercera edad habría participado en la privación de la libertad de una persona que duró tres semanas, exigiendo una suma de dinero para su liberación.

Álvaro “N” participó en el secuestro de una persona en Querétaro

De acuerdo con la solicitud de colaboración, los hechos ocurrieron en marzo de 1996, en el estado de Querétaro, cuando la víctima fue interceptada por diversos sujetos armados, privada de la libertad y mantenida en cautiverio durante tres semanas, mientras sus familiares recibían llamadas para exigir el pago de un rescate.

El mandamiento judicial fue librado por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal del Poder Judicial de Querétaro, por lo que dicha entidad solicitó el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para realizar actos de investigación orientados a ubicar y detener al probable responsable.

La Fiscalía General del Estado de Puebla brindó colaboración institucional a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para cumplimentar una orden de aprehensión contra Álvaro N., de 66 años de edad, por su probable participación en el delito de secuestro. #FiscalíaInforma… pic.twitter.com/ciYBqFfK8x — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 11, 2026

Detienen a Álvaro “N” en Tlacuilotepec, Puebla, por secuestro en Querétaro

La FGE Puebla brindó colaboración institucional a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para cumplimentar una orden de aprehensión contra Álvaro “N”, de 66 años de edad, por su probable participación en el delito de secuestro.

Derivado de esta colaboración, el pasado 9 de julio se cumplimentó la orden de aprehensión contra Álvaro “N” en el municipio de Tlacuilotepec, en la Sierra Norte de Puebla.

Tras su detención, la FGE Puebla realizó la entrega formal del detenido a personal de su homóloga en Querétaro, autoridad que continuará con el procedimiento legal correspondiente.

Con información de N+

GMAZ