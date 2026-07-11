Detienen en Tlacuilotepec, Puebla, a Sujeto Buscado por Presunto Secuestro en Querétaro

El hombre de la tercera edad detenido en la Sierra Norte habría participado en la privación de la libertad de una persona que duró tres semanas.

Detenido Álvaro N Hombre Tercera Edad Tlacuilotepec Puebla Secuestro QuerétaroFoto: X @FiscaliaPuebla

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Álvaro “N”, de 66 años, fue detenido en Puebla por su presunta participación en un secuestro en Querétaro en 1996. Conoce los detalles de esta operación.

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