Adolescente Secuestró a una Persona en la Sierra Negra de Puebla; Ya Fue Sentenciado

El menor de edad participó en la privación de la libertad de la víctima ocurrida en el municipio poblano de Tlacotepec de Benito Juárez.

Adolescente Sentenciado Secuestro Víctima Tlacotepec de Benito Juárez Sierra Negra PueblaFoto: N+

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Un joven de 15 años fue condenado por secuestrar a una persona en Tlacotepec de Benito Juárez. Conoce más sobre este caso.

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