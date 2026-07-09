Adolescente Secuestró a una Persona en la Sierra Negra de Puebla; Ya Fue Sentenciado

Este jueves 9 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia contra un adolescente por haber participado en un secuestro agravado ocurrido en el municipio poblano de Tlacotepec de Benito Juárez.

De acuerdo con las autoridades, el menor de 15 años de edad privó de la libertad a la víctima y posteriormente solicitó una suma de dinero para su liberación el pasado mes de febrero de este año.

Menor de 15 años de edad secuestró a una persona en Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla

En un comunicado por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) se informó que la noche del pasado 9 de febrero la víctima fue privada de la libertad en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.

Posteriormente el hoy sentenciado de 15 años de edad se comunicó con los familiares de la persona secuestrada para pedir una suma de dinero a cambio de su liberación.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra un adolescente de 15 años por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, tras acreditar los hechos ocurridos en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.#FiscalíaInforma |… pic.twitter.com/Q523Q6HG5T — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 9, 2026

Sentencian a adolescente por secuestro agravado en Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla

La FGE Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra un menor de 15 años de edad por ser responsable del delito de secuestro agravado ocurrido en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.

El proceso se llevó a cabo en la Casa de Justicia para Adolescentes donde se dictó sentencia condenatoria contra el joven, imponiéndole medida de internamiento, apercibimiento y amonestación.

Con información de N+

GMAZ