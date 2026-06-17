Rescatan de Secuestro Virtual en Puebla a Dos Adultos Mayores Originarios de Yucatán

El martes 16 de junio de 2026 se dio a conocer el rescate de una pareja de adultos mayores originarios de Yucatán, víctimas de secuestro virtual en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, delincuentes se comunicaron con sus familiares para extorsionarlos, mientras las dos personas de la tercera edad se encontraban ilesos en un hotel del Centro Histórico.

Rescatan a pareja de adultos mayores de secuestro virtual en Centro Histórico de Puebla

En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), rescataron a dos personas originarias de Yucatán, víctimas de extorsión telefónica en la modalidad de secuestro virtual.

A través del trabajo coordinado y la estrecha comunicación entre personal del C5i, Policía Estatal Turística, Policía de la Ciudad y autoridades yucatecas, se logró localizar de manera ilesa a una pareja de adultos mayores, al interior de un hotel del Centro Histórico de la capital.

La actuación coordinada también frustró el intento de extorsión, al impedir que los familiares entregaran recursos económicos a los delincuentes, quienes condicionaban la supuesta liberación de las víctimas a cambio del pago.

Recomendaciones para evitar ser víctimas de extorsión y secuestro virtual

La SSP Puebla emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de extorsión y secuestro virtual, delito que ocurre en la mayoría de sus casos vía telefónica.

Mantener la calma, verificar el paradero de familiares, evitar proporcionar información personal y reportar de inmediato al número de emergencias 9-1-1 o a la línea de denuncia anónima 089.

Con información de N+

GMAZ