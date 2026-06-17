Rescatan de Secuestro Virtual en Puebla a Dos Adultos Mayores Originarios de Yucatán

La pareja fue localizada ilesa por las autoridades en un hotel del Centro Histórico, frustrando el intento de extorsión a sus familiares.

Dos Adultos Mayores Yucatán Rescatados Secuestro Virtual Hotel Centro Histórico PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Rescate exitoso en Puebla: adultos mayores de Yucatán liberados de un secuestro virtual. Conoce las recomendaciones de la SSP para prevenir extorsiones telefónicas.

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