¿Me Toca el Examen de Control UNAM? Link con Puntajes y Candidatos para Evaluación de Ingreso

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló los detalles de aplicación del examen de control UNAM, luego de la polémica desatada por los puntajes atípicos en la prueba inicial. Una de las dudas recurrentes es: ¿Me toca hacer el examen? Cohea el link para verificar los puntajes y candidatos a la aplicación de la evaluación.

En un comunicado publicado hoy por la máxima casa de estudios, se dio respuesta a algunas de las preguntas que rodeaban a la inédita evaluación, como dónde se aplicará y las fechas de realización.

El pasado 27 de julio, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027, con el fin de atender los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. UNAM Anunciará Fechas y Sedes del Examen de Control; También Define Regreso a Clases

¿Quiénes harán el examen de control de la UNAM 2026?

La Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Selección recomendó verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen de control y convocar a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026, y a quienes obtuvieron, en dicho examen, un número igual o superior al menor de los aciertos mínimos que el programa, plantel y modalidad posibilitó el ingreso entre 2021 y 2026 a los aspirantes.

De esta manera, dijo el presidente de la Comisión, Eduardo Bárzana García, la Universidad ofrecerá una oportunidad de participar en el examen de control a quienes ya recibieron un primer aviso de selección y a quienes, alcanzando los puntajes referidos en el párrafo anterior, pudieron haber sido no seleccionados como consecuencia de las irregularidades detectadas.

¿Me toca el examen de control de la UNAM 2026? En este link puedes checarlo

A partir de este miércoles 5 de agosto 2026, los aspirantes a ingreso a licenciatura podrán consultar en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidata o candidato a presentar el Examen de Control Presencial.

La página estará disponible en: https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html

Posteriormente, a partir del viernes 7 de agosto de 2026, las y los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar con su clave personal a “TU SITIO”, que estará alojado dentro del micrositio. Ahí obtendrán su cita para el Examen de Control Presencial, donde se detallarán la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida.

Cabe recordar que el examen se aplicará en cuatro estados de la República, en diferentes fechas, con el fin de facilitar el traslado para los aspirantes fuera de la Ciudad de México.