Educación

¿Me Toca el Examen de Control UNAM? Link con Puntajes y Candidatos para Evaluación de Ingreso

La UNAM ha dado a conocer, en un nuevo comunicado hoy, los detalles de la aplicación del examen de control; conoce aquí dónde puedes checar el listado con puntajes y candidatos a la evaluación.

Así Puedes Checar si te toca el Examen de Control de la UNAMDan a conocer detalles para la aplicación del examen de contol de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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