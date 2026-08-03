UNAM Abre Inscripciones para Talleres 2026-2: Costos y Quiénes Pueden Registrarse

A unos días de que comiencen las clases para las y los estudiantes de nivel superior, la UNAM ha abierto las inscripciones a su catálogo de talleres libres, que incluye danza, yoga, capoeira, entre muchas otras disciplinas. Si tú estabas esperando la señal para unirte a estos cursos, te dejamos aquí la información: de los costos a las fechas de registro, así como quiénes pueden inscribirse.

En las últimas semanas, la máxima casa de estudios se ha visto envuelta en la polémica por los señalamientos de trampa en los exámenes del proceso de ingreso a licenciatura, pero la fecha de inicio del curso no se ha cambiado hasta el momento, por lo que no debes perder de vista las inscripciones a las actividades extracurriculares o para público externo a la universidad.

¿Cuáles son los talleres libres de la UNAM para el ciclo 2026-2?

Además de la oferta académica de la UNAM en educación media, superior y posgrado, hay variadas opciones que no solo están abiertas a su comunidad —aunque en ocasiones sí ofrecen precios especiales—, como son los talleres libres de danza y otras sedes de Cultura UNAM.

Uno de los catálogos más grandes, con opciones en línea y presencial, es el de Danza UNAM, con sede en la Sala Miguel Covarrubias. Algunas de las opciones son:

Condicionamiento Flex y Fuerza.

Acondicionamiento físico.

Rockabilly jive.

Acondicionamiento y stretching.

Danza contemporánea.

Comercial Dance.

Sin embargo, también hay algunos otros talleres, como los del Museo Universitario del Chopo, que incluyen opciones como: Artes plásticas, Cerámica o Fotografía digtal, entre otros.

La oferta de talleres puedes consultarla en las siguientes ligas:

Talleres Danza UNAM: https://www.talleresdanzaunam.com/ciclo2025-2/todoslostalleres-1-1

Talleres Museo del Chopo: https://www.chopo.unam.mx/01ESPECIAL/tallereslibres.html

Las inscripciones a los talleres de Danza UNAM se abrieron este lunes 3 de agosto 2026, por lo que te recomendamos apartar tu lugar lo más pronto posible. Los talleres comienzan el 24 de agosto en Ciudad Universitaria y en línea, y el 31 de agosto en Salones Insurgentes.

¿Cuáles son los costos de los talleres de la UNAM?

Los precios dependen de cada taller, pero oscilan entre $1,050 y $3,000 pesos. Puedes consultar el monto exacto al momento de seleccionar un curso.

Debes saber que, regularmente, la UNAM ofrece precio especial (comunidad UNAM) a los estudiantes, docentes, investigadores y cuerpo administrativo, por lo que si formas parte de este grupo, no olvides solicitar tu descuento.

Asimismo, te recomendamos verificar que, al momento de realizar el pago, verifiques que se trate de un sitio de la UNAM y no efectúes pagos a cuentas que no estén vinculadas con la institución.

¿Quiénes pueden registrarse a los talleres de la UNAM 2026-2?

Estos cursos están abiertos al público en general, sin necesidad de que formen parte de la Comunidad UNAM, por lo que solo debes revisar los requisitos de cada taller, pues algunos están dirigidos a mayores de edad, mientras que otros son para adolescentes o personas con conocimiento previo en el tema que se imparte.

DMZ