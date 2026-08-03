Educación

UNAM Abre Inscripciones para Talleres 2026-2: Costos y Quiénes Pueden Registrarse

No pierdas la oportunidad de ingresar a uno de los talleres libres de la UNAM en el periodo 2026-2; checa aquí los costos, las fechas de inscripción y quiénes pueden inscrbirse.

Talleres en la UNAM en 2026-2La UNAM ha abierto inscripciones a talleres de danza y otras disciplinas en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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