Seguridad

SSPE Aseguran Autos y Detienen a Cuatro Tras Cateo en Ciudad Juárez; Investigan Homicidio

Autoridades investigan homicidio en Ciudad Juárez: aseguran 4 autos, detienen a 4 personas y resguardan predios tras cateos.

Hay 4 detenidos y 4 vehículos asegurados.Hay 4 detenidos y 4 vehículos asegurados. Foto: N+

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Cateos en Ciudad Juárez: 4 detenidos y 4 autos asegurados en investigación de homicidio. Autoridades resguardan domicilios y buscan un quinto vehículo. ¿Qué sigue en el caso?

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