SSPE Aseguran Autos y Detienen a Cuatro Tras Cateo en Ciudad Juárez; Investigan Homicidio

Autoridades mantienen bajo resguardo dos domicilios la tarde de este lunes 3 de agosto, en Ciudad Juárez, como parte de las investigaciones relacionadas con un homicidio ocurrido el pasado sábado 1 de agosto.

Uno de los inmuebles se ubica en el cruce de las calles Sinaloa y Cananea, en la colonia Fronteriza, donde elementos de seguridad permanecen desplegados para preservar la zona mientras continúan las diligencias ministeriales.

De acuerdo con información preliminar, estas acciones forman parte del seguimiento realizado por el grupo de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), derivado de las investigaciones por el hecho violento registrado el fin de semana.

Hasta el momento, las autoridades han asegurado cuatro vehículos y detenido a cuatro personas presuntamente relacionadas con la investigación.

Buscan un quinto vehículo presuntamente involucrado

Como parte de las indagatorias, las autoridades señalaron que en uno de los domicilios resguardados podría encontrarse un quinto vehículo que presuntamente estaría vinculado con el homicidio investigado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que las investigaciones continúan y será conforme avancen las diligencias cuando se determine el grado de participación de los detenidos y se obtengan mayores elementos para esclarecer el caso.