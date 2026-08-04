Ciencia y Tecnología

¿Por Qué No Puedo Enviar Fotos en WhatsApp? Esto Pasó con la App de Mensajería de Meta

Usuarios de WhatsApp reportan que no pueden enviar fotos a sus contactos, ¿qué pasa con la app de mensajería instantánea?

WhatsApp¿Por qué no puedo enviar fotos por WhatsApp? Foto: Reuters

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¿Problemas para enviar fotos en WhatsApp? Usuarios reportan fallas globales en la app de Meta. Descubre qué está pasando y cómo afecta a tu mensajería.

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