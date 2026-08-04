¿Por Qué No Puedo Enviar Fotos en WhatsApp? Esto Pasó con la App de Mensajería de Meta

Usuarios de WhatsApp continúan reportando fallas en la aplicación de mensajería instantánea. Te contamos a qué se debe esta situación con la app propiedad de Meta.

Reportan falla global de WhatsApp

Poco después de las 13:30 del lunes 3 de agosto, usuarios comenzaron a reportar fallas en WhatsApp. Hacia las 16:30 se llegó a un pico en los reportes de mal funcionamiento al interior de la aplicación de mensajería instantánea.

La falla global incluyó problemas para enviar mensajes, intermitencias en la aplicación, así como problemas para iniciar sesión.

Aunque el número de reportes comenzó a caer después de las 5 de la tarde, en varias regiones aún se reportan fallos en la aplicación e incluso una caída general del servicio.

Muchos usuarios también reportaron que sus cuentas en la aplicación propiedad de Meta habían sido suspendidas sin previo aviso y que había sido retirado el acceso a sus mensajes. Al respecto, el usuario @EchoYitso explicó a través de X:

“Me bloquearon mi cuenta de WhatsApp; ni siquiera puedo recibir un código de verificación para una nueva”.

¿Por qué no puedo enviar fotos por WhatsApp?

A lo largo del 3 de agosto, una de las quejas más recurrentes entre los usuarios ha sido la imposibilidad de enviar fotografías a través de WhatsApp. La primera fuente oficial en reconocer el problema fue el equipo que desarrolla la versión beta de la aplicación.

A las 14:49 de la tarde, el equipo de desarrolladores advirtió a los usuarios que no descargaran la última versión beta de la app. A través de X, los programadores de WhatsApp señalaron:

“Por favor, no instalen la última versión beta de WhatsApp para Android. Un fallo impide a los usuarios enviar archivos multimedia. Una próxima actualización resolverá el problema”.

Apenas diez minutos más tarde, la misma cuenta oficial, @WABetaInfo, advirtió que el fallo a la hora de enviar archivos no se limitaba a la versión beta de WhatsApp:

“Parece ser que es un problema más amplio. No se limita a esta versión beta”.

Aunque muchos usuarios reportan que se ha restablecido casi por completo el servicio, muchos aún reportan que no pueden enviar fotos a sus contactos. Hacia las 7 de la noche, aún se han generado nuevos reportes por fallos en la aplicación y la dificultad para mandar archivos multimedia.

Por el momento, la principal recomendación es tener paciencia. El problema no está en tu teléfono, sino en los sistemas de la propia empresa Meta.