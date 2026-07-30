Ciencia y Tecnología

NASA Detecta Panales de Abejas en Marte: ¿Qué Encontró la Misión Curiosity en el Planeta Rojo?

Aquí te explicamos qué son los panales e abejas que descubrió la misión Curiosity, de la NASA, en Marte

Panal de abejas en MarteNueva imagen de la misión Curiosity de la NASA, en Marte. Foto: X @NASAMars

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¿Panales de abejas en Marte? La misión Curiosity revela estructuras poligonales sorprendentes en el Valle Grande. Descubre qué significa este hallazgo.

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