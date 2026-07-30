Seguridad

Vinculan a Proceso a Jorge Luis "N" y Estrellita "N" por el Feminicidio de Dafne Zapata Quintos

Un juez de Control vinculó a proceso a Estrellita "N" y Jorge Luis "N" por su probable participación en el delito de feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

Vinculan a Proceso a Jorge Luis "N" y Estrellita "N" por el Feminicidio de Dafne Zapata QuintosVinculan a Proceso a Jorge Luis "N" y Estrellita "N" por el Feminicidio de Dafne Zapata Quintos. Foto: FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Caso Dafne Zapata Quintos: Estrellita 'N' y Jorge Luis 'N' vinculados a proceso por feminicidio. La investigación sigue en curso. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+