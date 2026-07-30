Vinculan a Proceso a Jorge Luis "N" y Estrellita "N" por el Feminicidio de Dafne Zapata Quintos

Una juez de Control vinculó a proceso a Estrellita "N" y Jorge Luis "N", director de la escuela militarizada involucrada en el caso de Dafne Zapata Quintos, por su probable participación en el delito de feminicidio.

La determinación fue emitida durante la continuación de la audiencia inicial, luego de que el Ministerio Público presentara los datos de prueba que sustentan la acusación en contra de ambos imputados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Jorge Luis "N" y Estrellita "N" Vinculados a Proceso por Feminicidio de Dafne Zapata Quintos

Asimismo, la autoridad judicial resolvió que los acusados permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el desarrollo del proceso penal.

Continuarán las investigaciones del caso Dafne Zapata Quintos

Con la vinculación a proceso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas podrá continuar con la investigación complementaria para el esclarecimiento de los hechos y la integración de mayores elementos probatorios.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino que implica que el juez consideró que existen elementos suficientes para que continúe el procedimiento penal en contra de los imputados.

#FGJT_Informa El Agente del Ministerio Público obtuvo vinculación a proceso contra Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, por su probable participación en el delito de Feminicidio, por hechos registrados el 16 de julio en #CiudadMadero, #Tamaulipas.https://t.co/WJdwlPbvrn pic.twitter.com/SzsXqcZeAs — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 30, 2026

¿Qué reveló la jueza sobre el caso de Dafne Zapata Quintos?

Durante la audiencia de vinculación a proceso, la jueza María Siria Mora González realizó un resumen sobre los elementos que integran la carpeta de investigación del caso Dafne Zapata Quintos.

De acuerdo con la exposición de la autoridad judicial, Jorge Luis "N", director de la academia militarizada, fue vinculado a proceso al considerarse que presuntamente omitió actuar pese a tener conocimiento de los castigos físicos que se le imponían.

La jueza señaló que la omisión atribuida al imputado habría contribuido a que las agresiones continuaran hasta derivar en la muerte de la adolescente de 13 años.

Respecto a Estrellita "N", quien se desempeñaba como responsable del área femenil de la institución, la autoridad expuso que presuntamente tenía conocimiento de los castigos físicos aplicados a la menor, los mismos que habrían dejado lesiones en distintas etapas de cicatrización en su cuerpo.

Asimismo, durante la audiencia se mencionó que la imputada habría sometido físicamente a Dafne en uno de los baños de la academia y que, pese a que la menor presentaba complicaciones derivadas de las agresiones y el entrenamiento recibido, no fue trasladada oportunamente a un hospital.