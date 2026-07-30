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¿Quién es el Papá de Arantza Ruiz? Actriz de La Casa de los Famosos Viene de Familia de Actores

Arantza Ruiz, integrante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, tiene un papá y un abuelo famosos. Conoce a su familia.

quien-es-el-papa-de-arantza-ruiz-familia-de-actoresFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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¿Sabías que Arantza Ruiz viene de una familia de actores? Conoce a su padre, Alejandro Ruiz, y a su abuelo, José Carlos Ruiz, íconos de la actuación en México.

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