¿Quién es el Papá de Arantza Ruiz? Actriz de La Casa de los Famosos Viene de Familia de Actores

Arantza Ruiz, una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, no llegó sola al reality: detrás de ella hay tres generaciones dedicadas a la actuación. Su padre, Alejandro Ruiz, fue actor exclusivo de Televisa durante 35 años, y su abuelo, José Carlos Ruiz, es uno de los actores más premiados del cine mexicano.

¿Quién es Alejandro Ruiz, papá de Arantza Ruiz?

Alejandro Ruiz nació el 9 de junio de 1967 en la Ciudad de México. Estudió Contaduría en la UNAM, carrera que dejó en el octavo semestre para dedicarse a la actuación, y debutó en 1981 en la telenovela "El derecho de nacer", junto a Verónica Castro.

A lo largo de más de cuatro décadas ha participado en más de 40 telenovelas, entre ellas "La usurpadora", "Soy tu dueña", "Mañana es para siempre" y "Amarte es mi pecado". Su papel más recordado es el de Adrián Lucero en "Esmeralda" (1997), al lado de Leticia Calderón y Fernando Colunga, personaje por el que ganó el Premio TVyNovelas 2008 al Mejor Actor de Reparto. También suma la Estrella de Plata por "Encadenados" y el Premio Bravo 2016.

¿Quién es el Abuelo de Arantza Ruiz? José Carlos Ruiz, actor con 6 premios Ariel

La conexión familiar de Arantza con la actuación va más allá de sus padres. Alejandro Ruiz es hijo del actor José Carlos Ruiz, nacido en Jerez de García Salinas, Zacatecas, en 1936, y una de las figuras más condecoradas del cine mexicano, con seis premios Ariel y tres Diosas de Plata en su carrera.

José Carlos Ruiz inició en el teatro y debutó en cine en 1964, consolidándose como actor de carácter en cintas como "Actas de Marusia" y "El Apando". En televisión es recordado por interpretar a Benito Juárez en distintas telenovelas históricas, entre ellas "El carruaje". Es padre de cuatro hijos: Amaranta, Eréndida, Mayra y Alejandro, y tiene tres nietos: Gala, Adrián y Arantza.

Foto: Cuartoscuro

La mamá de Arantza Ruiz, productora de cine

Arantza también heredó su pasión por el entretenimiento de su madre, Socorro Méndez, productora de cine. Según la propia actriz, sus padres le dieron "lo mejor de dos mundos": el conocimiento detrás de cámaras y el respeto por el set de grabación.

Cuando Arantza recibió la invitación para integrarse a La Casa de los Famosos México, ambos padres le recomendaron no aceptar, por considerar que este tipo de programas puede impulsar una carrera, pero también exponerla a fuertes críticas. Fiel a su personalidad, Arantza decidió seguir adelante.

El respaldo de Alejandro Ruiz dentro del reality

Con su hija incomunicada dentro de la casa, Alejandro Ruiz ha usado sus redes sociales para respaldarla públicamente. En un video compartido en Instagram, expresó: "estoy muy orgulloso de ella", y añadió que se siente igual de orgulloso del hermano de la actriz.

El actor también salió en defensa de la trayectoria de su hija ante quienes aseguran no conocerla, explicando que Arantza "empezó desde los cuatro o cinco años" y que, detrás de cada nuevo rostro que brilla en la pantalla, suele haber años de trabajo previo.

Arantza Ruiz, tercera generación de actores

Arantza nació el 18 de abril de 1997 en la Ciudad de México, ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa a los cinco años y debutó como actriz infantil en "Amarte es mi pecado". Desde entonces ha participado en producciones como "La malquerida", "Vencer el pasado", "Eternamente amándonos", "Me atrevo a amarte" y "Tierra de amor y coraje", además de incursionar como cantante y creadora de contenido digital.

Con abuelo, padre e hija dedicados a la actuación, la familia Ruiz se confirma como una de las dinastías actorales más consolidadas de la televisión mexicana, justo cuando Arantza busca abrirse camino frente a millones de espectadores en La Casa de los Famosos México 2026.