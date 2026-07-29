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¿Qué Dijo Jared Leto tras Ser Acusado de Conducta Sexual Inapropiada? Así Rompió el Silencio

Jared Leto rompió el silencio tras ser acusado por cuatro mujeres en un documental de la BBC.

que-dijo-jared-leto-tras-ser-acusado-de-conducta-sexual-inapropiada-asi-rompio-silencioFoto: Getty Images

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Jared Leto, acusado por cuatro mujeres en un documental de la BBC, niega las acusaciones de conducta sexual inapropiada. ¿Qué dijo el actor sobre estos graves señalamientos?

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