¿Qué Dijo Jared Leto tras Ser Acusado de Conducta Sexual Inapropiada? Así Rompió el Silencio

El actor estadounidense Jared Leto negó rotundamente las acusaciones de conducta sexual inapropiada que le hicieron cuatro mujeres en un documental de la BBC, quienes aseguran haber sido agredidas por el ganador del Óscar cuando eran adolescentes.

"Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", declaró Leto en un comunicado este miércoles.

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Los señalamientos en el documental

El documental Jared Leto: Hollywood's Dark Secret recoge los testimonios de cuatro mujeres sobre hechos ocurridos entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 40 años. Actualmente Leto tiene 54 años.

Entre los relatos más graves, una de las mujeres afirmó haber sido agredida sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra aseguró que el actor la amenazó con agredirla sexualmente cuando tenía 19 años.

Una tercera mujer relató que mantuvo relaciones sexuales con Leto en California cuando tenía 17 años, lo que se clasificaría legalmente como abuso sexual de menores. Una cuarta acusó al actor de hacerle llamadas telefónicas de contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años.

Además de estos cuatro testimonios centrales, otras cuatro mujeres describieron a la BBC haber recibido llamadas telefónicas "extrañas y, a menudo, muy sexuales" por parte de Leto.

La corroboración de la BBC

La cadena británica aseguró haber corroborado varios de los relatos con amigos y familiares a quienes las mujeres les contaron lo ocurrido en su momento. "En algunos casos, también hemos visto fotos y mensajes que respaldan los relatos de las mujeres", señaló la BBC.

Estas acusaciones se suman a las que nueve mujeres hicieron contra Leto en 2025, en un artículo publicado por el medio estadounidense Air Mail.

¿Quién es Jared Leto?

Leto ganó el Óscar a mejor actor de reparto por su papel como una mujer transgénero seropositiva en Dallas Buyers Club (2013). También ha protagonizado cintas como House of Gucci, Escuadrón Suicida y Morbius. Fuera de la actuación, es el vocalista de la banda de rock alternativo Thirty Seconds to Mars.