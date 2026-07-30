Fort Bliss en El Paso, Texas, Inaugura su Primer Cuartel Militar Impreso en 3D

La base militar de Fort Bliss, ubicada en El Paso, Texas, inició una nueva etapa en la modernización de su infraestructura con la inauguración del primero de diez edificios construidos mediante tecnología de impresión 3D, un proyecto que busca agilizar la construcción de instalaciones para el personal militar.

El anuncio fue dado a conocer a través de redes sociales por el comandante de Fort Bliss, el soldado Jhon, quien informó que las primeras instalaciones del complejo ya fueron entregadas para ser ocupadas por elementos del Ejército de Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida por la base militar, los primeros cuarteles quedaron concluidos apenas 147 días después del inicio del proceso de impresión, lo que representa una reducción significativa en comparación con los tiempos que requiere una construcción convencional.

El proyecto contempla la edificación de un complejo conformado por 10 edificios con capacidad para albergar a 560 soldados, con espacios diseñados para mejorar las condiciones de alojamiento y fortalecer la eficiencia energética de las instalaciones.

Impresión 3D reduce tiempos y costos en la construcción militar

Fort Bliss destacó que uno de los principales beneficios de esta tecnología es la rapidez con la que pueden levantarse las edificaciones, ya que las instalaciones fueron construidas en aproximadamente una cuarta parte del tiempo que habría requerido un método tradicional.

Además de la reducción en los tiempos de ejecución, la base militar informó que el proyecto registró un ahorro cercano al 10 por ciento en los costos de construcción, lo que convierte a la impresión 3D en una alternativa para futuros desarrollos de infraestructura militar.

La implementación de este sistema forma parte de las estrategias de modernización impulsadas por Fort Bliss para optimizar recursos y ofrecer espacios más eficientes para el personal militar, consolidando a la base ubicada en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez como uno de los centros de innovación en infraestructura del Ejército estadounidense.