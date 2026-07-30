Sociedad

Fort Bliss en El Paso, Texas, Inaugura su Primer Cuartel Militar Impreso en 3D

Fort Bliss inauguró el primero de 10 edificios construidos con impresión 3D en El Paso, Texas. El proyecto reducirá tiempos de construcción y costos para el Ejército de Estados Unidos.

Los primeros cuarteles quedaron concluidos apenas 147 días después del inicio del proceso de impresiónLos primeros cuarteles quedaron concluidos apenas 147 días después del inicio del proceso de impresión. Foto: DVIDS

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¿Sabías que Fort Bliss construyó un edificio militar en solo 147 días usando impresión 3D? Descubre cómo esta tecnología está transformando la infraestructura del Ejército.

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