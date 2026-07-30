Rescatan a Cinco Perros del Fondo de Barranca en Chalchicomula de Sesma, Puebla

La tarde de este miércoles 29 de julio de 2026 se dio a conocer que cinco perros fueron rescatados del fondo de una barranca ubicada en el municipio poblano de Chalchicomula de Sesma.

Elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal y Bomberos municipales llegaron hasta el lugar y montaron un sistema de anclaje para poder descender los 20 metros de profundidad y sacar a los animales.

Rescatan a cinco perros de barranca en Chalchicomula de Sesma, Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este miércoles cuando se reportaron a cinco perros atrapados al fondo de una barranca ubicada en el municipio de Chalchicomula de Sesma.

Rescatistas de Protección Civil estatal y Bomberos municipales llegaron al sitio del reporte y tras montar un sistema de anclaje para descender los 20 metros de profundidad.

Tras poder llegar al punto donde se encontraban los ejemplares, pudieron sacarlos y tras una valoración veterinaria fueron diagnosticados ilesos, por lo que se procedió a su retiro del sitio.

🐾 En Chalchicomula de Sesma, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, rescató a cinco caninos que se encontraban en un barranco de 20 metros de profundidad, en conjunto con Bomberos del municipio.



🪢 Se montó un sistema de anclaje para la extracción segura de los… pic.twitter.com/pRBpdsXqm8 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 29, 2026

Rescatan a un perro y un gato de alcantarilla en Cuautlancingo, Puebla

Elementos de la Dirección de Bomberos del municipio de Cuaultancingo atendieron el reporte de un rescate de seres sintientes sobre la avenida Hidalgo, en el Barrio del Bajío.

En el lugar localizaron a un canino atrapado al interior de una alcantarilla, por lo que descendieron para colocarle un arnés que permitió ponerlo a salvo.

Posteriormente, vecinos informaron que un gato también se encontraba dentro de la misma alcantarilla. Tras realizar las maniobras correspondientes, el felino fue rescatado de manera segura.

Ambos seres sintientes recibieron atención veterinaria y quedaron a salvo, sin presentar mayores complicaciones.

Con información de N+

GMAZ