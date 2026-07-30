Sociedad

Rescatan a Cinco Perros del Fondo de Barranca en Chalchicomula de Sesma, Puebla

Las autoridades montaron un sistema de anclaje para poder descender los 20 metros de profundidad y sacar a los animales sin lesionarlos.

Cinco Perros Rescatados Barranca 20 Metros Chalchicomula de Sesma PueblaCinco Perros Fueron Rescatados de Barranca en Chalchicomula de Sesma, Puebla. Foto: X @PCGobPue

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Cinco perros rescatados de una barranca en Chalchicomula de Sesma, Puebla. Protección Civil y Bomberos descendieron 20 metros para salvarlos ilesos. Descubre cómo lo lograron.

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