Detienen a Dos Presuntos Ladrones de Negocio en Junta Auxiliar de San Pedro Cholula, Puebla

La tarde de este miércoles 29 de julio de 2026 se dio a conocer las detenciones de Eduardo “N” y Adolfo “N” por ser presuntos responsables del delito de robo a comercio en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

De acuerdo con las autoridades municipales, los hoy detenidos habrían ingresado a una tienda de autoservicio ubicada en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan para asaltarla.

Asaltan tienda de autoservicio en San Pedro Cholula, Puebla

A través de un reporte recibido en los números de emergencia, se informó sobre un robo a un establecimiento comercial de la cadena OXXO ubicado en dicha junta auxiliar.

En atención inmediata al llamado, policías municipales acudieron al lugar y activaron los protocolos de búsqueda para la localización de los probables responsables.

Como resultado de los recorridos de seguridad implementados en la zona, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) ubicaron a dos personas que coincidían con las características proporcionadas por la persona encargada del establecimiento, sobre la calle Cañada y Adolfo López Mateos, en el municipio de Cuautlancingo.

Conforme a los protocolos de actuación policial, se les realizó una inspección preventiva, mediante la cual fueron localizados entre sus pertenencias dinero en efectivo y diversos productos presuntamente relacionados con el robo reportado.

Detienen a dos sujetos por robo a comercio en San Pedro Cholula, Puebla

Derivado de estos hechos, Eduardo “N”, de 42 años de edad, y Adolfo “N”, de 27 años, fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Policía Municipal.

La SSC Cholula dio a conocer a través de un comunicado que detuvo a dos hombres por su probable participación en el delito de robo a comercio, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica, por su probable participación en el delito antes mencionado.

Con información de N+

GMAZ