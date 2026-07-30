Seguridad

Detienen a Dos Presuntos Ladrones de Negocio en Junta Auxiliar de San Pedro Cholula, Puebla

Adolfo "N" y Eduardo "N" fueron arrestados por policías municipales, ya que habrían asaltado un comercio en calles de Santiago Momoxpan.

Detenidos Ladrones Eduardo N Adolfo N Negocio Santiago Momoxpan San Pedro Cholula PueblaDetienen a Dos Sujetos por Presunto Robo a Comercio en San Pedro Cholula, Puebla. Foto: X @SSC_Cholula

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detienen a dos hombres por robo a comercio en Santiago Momoxpan, Puebla. La policía los interceptó con dinero y productos robados. Entérate de lo ocurrido.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+