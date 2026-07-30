Clausuran en Ecatepec, Edomex, 3 Tomas Clandestinas de Agua Que Abastecían a 60 Casas

Un operativo realizado en la colonia Buenavista, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, terminó con la clausura de tres tomas clandestinas de agua que abastecían de forma ilegal a 60 viviendas.

La intervención, encabezada por personal del organismo operador Sapase con respaldo de la policía municipal y la Fuerza de Tarea Marina, se realizó como parte del operativo "Cero Tomas Clandestinas".

Las conexiones clandestinas alimentaban varias mangueras que, en conjunto, suministraban agua de forma irregular a cerca de 60 viviendas de la zona.

De acuerdo con Sapase, el hallazgo se originó luego de que el organismo detectara baja presión en las líneas de distribución de la zona, lo que afectaba el tandeo —es decir, los horarios programados de suministro— y evitaba que el agua llegara con normalidad a los hogares.

Ante esta anomalía, se realizó un rastreo para identificar la causa, lo que llevó a recorridos y despliegues en las inmediaciones de las líneas principales de distribución hasta ubicar las tres conexiones ilegales.

¿Qué pasó con las viviendas que recibían el agua de forma ilegal?

Tras la clausura de las tomas, se cortaron las diversas mangueras que abastecían a los domicilios conectados de manera irregular.

Las autoridades señalaron que los propietarios de las 60 viviendas afectadas deberán regularizar el suministro de agua ante el organismo operador municipal para poder contar con el servicio de manera legal.

¿Qué es el operativo "Cero Tomas Clandestinas"?

Se trata de un operativo permanente de Sapase enfocado en identificar y clausurar conexiones ilegales a la red de distribución de agua potable en el municipio, con el objetivo de garantizar que el suministro llegue de forma regular a las viviendas que sí cuentan con el servicio contratado y regularizado.

AMP