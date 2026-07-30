Seguridad

Clausuran en Ecatepec, Edomex, 3 Tomas Clandestinas de Agua Que Abastecían a 60 Casas

Las conexiones clandestinas alimentaban varias mangueras que, en conjunto, suministraban agua de forma irregular a cerca de 60 viviendas de la zona

El hallazgo se originó luego de que el organismo detectara baja presión en las líneas de distribución de la zona. Foto: Gobierno de EcatepecEl hallazgo se originó luego de que el organismo detectara baja presión en las líneas de distribución de la zona. Foto: Gobierno de Ecatepec

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