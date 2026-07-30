¿Por Qué la SEP Ordenó el Cierre de Academia Militarizada en Puebla tras Caso Dafne Zapata?

La Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla ya no podrá operar, así lo confirmó la SEP, luego de darse a conocer el fallecimiento de Dafne, una menor de 13 años de edad, durante un campamento de verano en una institución del mismo modelo educativo en Ciudad Madero, Tamaulipas.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, este lunes se notificó formalmente a la Autoridad Educativa local, sobre la información que señala que este tipo de espacios no están autorizados a nivel federal.

“Con base en la normatividad aplicable le solicitamos que implementara las acciones conducentes para impedir que se siga prestando un servicio bajo esa denominación”, afirmó el abogado de la SEP, Luis Eurípides Alejandro Flores.

Por está razón, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, ubicada en la Calle 17 Norte 5, en San Matías, Puebla, no podrá seguir operando.

¿Por qué cerrarán la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla?

Asimismo, el funcionario explicó que su operación no está condicionada a un cambio de nombre, ya que no es el punto medular de las disposiciones oficiales, las cuales fueron puntualizadas por la SEP el viernes 24 de julio:

“La educación militar se circunscribe a la formación del personal dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional(GN), impartida exclusivamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por lo que no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que prevea, autorice o regule la impartición de educación militar en instituciones de educación básica, ni existe ninguna institución educativa de dicho tipo educativo que pueda contar con autorización, reconocimiento o cualquier otra figura para impartir educación militar”.

En ese sentido, el abogado de la SEP indicó que la decisión de impedir la operación de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla está basada completamente en el marco legal.

"El tema de la denominación es la 'cara', pero lo verdaderamente preocupante es el método educativo que están tratando de implementar, no se puede circunscribir a quitarle el nombre y seguir prestando los servicios educativos en los términos en los que se está prestando”, afirmó.

¿Qué pasará con los estudiantes de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza?

Luego de confirmar que cierra la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla, las autoridades indicaron que este proceso ocurre durante el receso escolar, por lo que habrá menos afectaciones a los estudiantes. Se tiene que garantizar la continuidad de lo servicios educativos y por ello, solicitarán que se entregue la documentación de cada alumno a los padres de familia para que puedan buscar otra alternativa.

“Tienen que entregar los certificados para que con esa documentación los papás puedan optar por cualquier otra alternativa para continuar los estudios en otro espacio y, en caso de que hayan dado algún pago o algún tipo de reinscripción, también se le tiene que vincular a la institución para que haga el reembolso de esos recursos”, puntualizó.

EPP