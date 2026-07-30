Educación

¿Por Qué la SEP Ordenó el Cierre de Academia Militarizada en Puebla tras Caso Dafne Zapata?

La SEP ordenó el cierre de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla, luego de darse a conocer el caso Dafne en Tamaulipas, ¿qué pasará con alumnos?

SEP ordenó cierre de Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en PueblaFoto: Google Maps

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La SEP cierra la Academia Militarizada en Puebla tras el caso Dafne en Tamaulipas. ¿Qué pasará con los estudiantes?

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