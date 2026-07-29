Balaceras

Balacera en Oaxaca: Atacan Camión de Pasajeros y Muere Vendedor de Dulces en Juchitán

Las autoridades ya investigan el ataque armado contra un camión de pasajeros en Juchitán, Oaxaca, el cual dejó una persona sin vida

El ataque armado contra el camión dejó un pasajero sin vida en JuchitánFoto: Especial
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