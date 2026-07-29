Balacera en Oaxaca: Atacan Camión de Pasajeros y Muere Vendedor de Dulces en Juchitán

Un ataque armado contra un camión de pasajeros provocó pánico en Juchitán, Oaxaca. Las autoridades confirmaron la muerte de una persona; así fue la agresión.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron en inmediaciones de la colonia Los Pinos, cuando sujetos en motocicleta dieron alcance al autobús de pasajeros que cubría la ruta Juchitán-Matías Romero.

Luego abrieron fuego en contra de la unidad y de inmediato huyeron de la zona. Se desconocen los motivos exactos por los que atacaron a las personas que iban en el camión.

Los servicios de emergencia fueron alertados por dos personas heridas a causa de impactos de bala. Al sitio llegaron los elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales.

La persona que perdió la vida fue identificada como un pasajero que vendía dulces, mientras que el otro lesionado era el chofer de la unidad, quien debido a las heridas en el pecho fue trasladado de urgencia a un hospital.

¿Qué dijeron autoridades por ataque a camión en Juchitán?

Después de darse a conocer el ataque armado contra el camión de pasajeros en Juchitán, la Fiscalía de Oaxaca informó que inició las investigaciones correspondientes por los hechos ocurridos en la carretera Juchitán-La Ventosa.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, los responsables dispararon contra la unidad, huyendo a bordo de una motocicleta. Derivado de este hecho, el chofer del autobús resultó lesionado, por lo que recibe atención médica.

“Lamentablemente, un pasajero identificado con las iniciales J.M.N., quien se dedicaba a la venta de dulces al interior de estas unidades, perdió la vida”, confirmó.

Por ello, se llevan a cabo las diligencias ministeriales y periciales para esclarecer el caso.

“En un trabajo conjunto con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad, se ha reforzado la presencia y el despliegue operativo en Juchitán y la región del Istmo”, indicó.

Una de las líneas de investigación es el cobro de piso, ya que este tipo de extorsión se ha vuelto común en Juchitán.

EPP