Desaparecidos

¿Qué Pasó en la Ignacio Zaragoza Hoy? Bloqueo Provoca Caos Vial Rumbo a la México-Puebla

Manifestantes mantienen un bloqueo en la calzada Ignacio Zaragoza con dirección a la México-Puebla, en Iztapalapa; estas son sus exigencias

Los manifestantes bloquean la calzada Ignacio Zaragoza con dirección a la México-PueblaFoto: Especial
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