¿Qué Pasó en la Ignacio Zaragoza Hoy? Bloqueo Provoca Caos Vial Rumbo a la México-Puebla

Un bloqueo en la calzada Ignacio Zaragoza hoy 28 de julio de 2026 provoca caos vial con dirección a la autopista México-Puebla la tarde de este martes 28 de julio de 2026, por lo que debes tomar tus precauciones debido a las afectaciones en la zona; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de manifestantes permanece en carriles laterales de la vialidad principal del oriente de CDMX, poco antes del Distribuidor Vial La Concordia.

Por esta razón, se registra una intensa carga vial con dirección a municipios como La Paz e Ixtapaluca, en Edomex. En ese sentido, las autoridades piden a los conductores tomar rutas alternas para evitar quedar atrapados en el tráfico.

Debido a que los autos avanzan, pero muy lento, lo que hace que los trayectos que podían durar apenas unos minutos se extiendan a casi horas. Las alternativas viales son:

Avenida de las Torres

Avenida Texcoco

¿Por qué bloquean la calzada Ignacio Zaragoza hoy 28 de julio 2026?

Si te preguntas qué pasó en la calzada Ignacio Zaragoza hoy, debes saber que se trata de un bloqueo por parte de familiares y amigos de varias personas desaparecidas, quienes al no tener noticias sobre su paradero han decidido tomar la vialidad para que las autoridades aceleren las investigaciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Ve Desde el Aire el Bloqueo en Carriles Laterales de la Calzada Ignacio Zaragoza

Con pancartas en las que muestran las fichas de búsqueda acompañadas con diversas consignas, el grupo de personas colocó piedras y otros objetos para impedir el paso. Aseguran que no se van a mover de la zona hasta que reciban avances sobre los casos.

Bernabé Antonio Fernández Meneses

Uno de ellos es el señor Bernabé Antonio Fernández Meneses, de 67 años de edad, quien fue visto por última vez en inmediaciones de Santa Martha Acatitla, cuando salió de su domicilio en su bicicleta, la cual "solo usaba para mandados" en la colonia.

"Es un adulto mayor, no está enfermo, no es alcohólico, no tiene vicios, desapareció de nuestro domicilio, iba en su bicicleta. Simplemente ya no regresó a casa", contó a N+, su hija Griselda Fernández.

La joven señala que en la Fiscalía CDMX, no les han brindado detalles de la investigación, a pesar de que ya cuentan con datos genéticos.

"No agilizan la búsqueda de mi papá y soy hija única, soy todo lo que tiene, necesito encontrarlo, no sé dónde está, él no se hubiera ido de casa (por cuenta propia)", afirmó.

Jersu Iván Hernández Escribano

La esposa de Jersu Iván Hernández Escribano, de 33 años de edad, señala que perdió contacto con su marido el 7 de febrero de 2026. La última vez que lo vieron, salía de su trabajo en José María Facha, en San Sebastían Tecoloxtitla, en Iztapalapa.

"Hay mucha negligencia porque no nos dicen nada. Apenas van a hacer llegar las muestras de ADN, apenas entró Comisión de Búsqueda y apenas empezamos de nuevo", dijo.

También refirió que ese rezago en las indagatorias solo prolongan la incertidumbre en la que vive toda su familia y sus hijos que no paran de preguntar por él.

"Yo pedía a gritos que lo encontraran. Ahorita ya van a ser seis meses que no sabemos nada de él", afirmó.

EPP