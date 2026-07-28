Muere la Creadora de Contenido Rebecca Luna tras Someterse a Eutanasia por Alzhéimer Precoz

Rebecca Luna, creadora de contenido y tiktoker, murió a los 48 años de edad, luego de someterse a eutanasia debido al Alzheimer precoz que padecía; estos son los detalles.

La mujer era conocida en redes sociales porque visibilizaba y concientizaba sobre esta enfermedad que se manifiesta en personas menores de 65 años de edad. Cuando recibió su diagnóstico, Rebecca echó manos a la obra y aprovechó el alcance de sus publicaciones.