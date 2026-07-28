Muere la Creadora de Contenido Rebecca Luna tras Someterse a Eutanasia por Alzhéimer Precoz
Rebecca Luna, creadora de contenido y tiktoker, murió a los 48 años de edad, luego de someterse a eutanasia; así fue su deceso
Rebecca Luna, creadora de contenido y tiktoker, murió a los 48 años de edad, luego de someterse a eutanasia; así fue su deceso
Rebecca Luna, creadora de contenido y tiktoker, murió a los 48 años de edad, luego de someterse a eutanasia debido al Alzheimer precoz que padecía; estos son los detalles.
La mujer era conocida en redes sociales porque visibilizaba y concientizaba sobre esta enfermedad que se manifiesta en personas menores de 65 años de edad. Cuando recibió su diagnóstico, Rebecca echó manos a la obra y aprovechó el alcance de sus publicaciones.
Por esta razón, su contenido estaba enfocado en compartir su día a día viviendo con Alzheimer precoz y mostrando el avance o etapas. También publicaba sobre sus visitas al médico, la pérdida de memoria y algunas reflexiones personales.
Lo anterior, porque el Alzheimer precoz o de inicio temprano, a nivel patológico, funciona de la misma variante conocida, es decir, que se destruyen progresivamente las neuronas y conexiones cerebrales mediante acumulación anómala de proteínas. Asimismo, se registra un encogimiento o atrofia progresiva del tejido cerebral.
Sin embargo, cuando se presenta en etapa temprana, hay síntomas “atípicos”; por ejemplo, las personas tienen cambios en la visión o de percepción del espacio, dificultad para encontrar palabras para expresarse o problemas graves para planificar y organizar tareas laborales.
Por ello, el diagnóstico puede llegar tarde, debido a que, por la edad del paciente, los síntomas pueden ser confundidos con estrés, depresión, burnout o cambios hormonales, principalmente en las mujeres. El Alzheimer precoz en personas jóvenes suele avanzar a un ritmo más acelerado que en adultos mayores.
Estos fueron los motivos para que Rebecca Luna se convirtiera también en una activista y promotora de la salud. No obstante, un punto importante que trajo a discusión fue el proceso, implicaciones y debate sobre la muerte asistida en Canadá.
Rebecca Luna usaba TikTok para comunicarse con la comunidad de casi 100 mil seguidores que estaban al tanto de su contenido. Fue por ese canal donde se dio a conocer su fallecimiento, ocurrido el 25 de julio de 2026 a las 13:15 horas local.
La influencer murió mediante la asistencia médica para morir (Medical Aid in Dying / MAID) en Canadá. La enfermedad ya provocaba un impacto severo en su calidad de vida y bienestar. Partió pacíficamente rodeada de sus seres queridos.
El MAID en Canadá regula el hecho de que una persona mayor de edad con una enfermedad grave, pueda solicitar su fallecimiento voluntario bajo estricta supervisión médica. Dicha medida se legalizó oficialmente a nivel federal en 2026.
El paciente que quiere echar mano de este marco legal, debe cumplir con requisitos específicos, tales como:
Ser elegible para recibir servicios de salud financiados por el gobierno de Canadá.
Tener al menos 18 años y contar con capacidad de toma de decisiones consciente y fundamentada.
Realizar la petición por voluntad propia, completamente libre de presiones externas.
Otorgar consentimiento expreso tras recibir toda la información sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamientos disponibles y opciones de cuidados paliativos.
Cumplir obligatoriamente con estos 3 puntos:
- Padecer una enfermedad, condición o discapacidad grave e incurable.
- Encontrarse en un estado avanzado e irreversible de deterioro de sus capacidades.
- Sufrir dolores o padecimientos físicos o mentales insoportables que no se puedan aliviar en condiciones aceptables para el paciente.
En tanto, las personas cuya única condición médica sea una enfermedad o trastorno mental no son elegibles para MAID.
EPP