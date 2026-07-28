Entretenimiento

Muere la Creadora de Contenido Rebecca Luna tras Someterse a Eutanasia por Alzhéimer Precoz

Rebecca Luna, creadora de contenido y tiktoker, murió a los 48 años de edad, luego de someterse a eutanasia; así fue su deceso

La influencer Rebecca Luna murió luego de someterse a eutanasiaFoto: Especial
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