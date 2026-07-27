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Gema Garoa: ¿Falleció el Padre de la Actriz y Habitante de La Casa de los Famosos? Esto Sabemos

La actriz ingresó al reality como una de las habitantes sorpresa, en medio de versiones sobre una pérdida familiar que ha causado preocupación entre sus seguidores.

La actriz enfrenta un duro momento familiar. Foto: X @LaCasaFamososMxLa actriz enfrenta un duro momento familiar. Foto: X @LaCasaFamososMx

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