Gema Garoa: ¿Falleció el Padre de la Actriz y Habitante de La Casa de los Famosos? Esto Sabemos

Gema Garoa llegó a La Casa de los Famosos México 2026 como una de las habitantes sorpresa de esta cuarta temporada, pero su incorporación al reality ocurrió mientras trascendía una noticia relacionada con su familia: la muerte de su padre.

De acuerdo con reportes de medios de espectáculos, el padre de la actriz, identificado como David García Chavira, falleció a los 70 años. La información comenzó a difundirse este domingo, pocas horas antes de que Garoa apareciera en la gala de estreno del programa.

La noticia fue atribuida a personas cercanas a la familia, quienes habrían confirmado el fallecimiento. Hasta el momento, Gema Garoa no ha dado públicamente detalles sobre la pérdida ni ha compartido un mensaje en el que explique su situación personal.

Gema Garoa ya está dentro de La Casa de los Famosos

La situación familiar de la actriz generó dudas sobre si finalmente participaría en el reality, especialmente porque su nombre había sido manejado como una de las sorpresas de la nueva temporada.

Sin embargo, la incertidumbre terminó durante la gala de estreno: Gema Garoa fue presentada oficialmente y ya forma parte de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026.