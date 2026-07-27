¿Cuántas Cámaras y Micrófonos Tiene La Casa de los Famosos 2026? Así Vigilarán a los Habitantes

La Casa de los Famosos México 2026 está lista para iniciar hoy domingo 26 de julio una nueva temporada con una casa completamente renovada, más celebridades y un sistema de vigilancia que permitirá seguir cada momento de la convivencia. Durante 10 semanas, los habitantes permanecerán aislados del mundo exterior mientras compiten por mantenerse dentro del reality.

Como en ediciones anteriores, los participantes serán observados las 24 horas del día, lo que permitirá que el público conozca de cerca sus estrategias, alianzas, discusiones y momentos más importantes. Además, esta cuarta temporada contará con nuevos espacios diseñados para hacer más dinámica la convivencia entre los famosos.

¿Cuántas cámaras y micrófonos tiene La Casa de los Famosos México 2026?

Para garantizar una cobertura permanente, la producción instaló más de 60 cámaras y 73 micrófonos distribuidos estratégicamente en diferentes áreas de la casa.

Gracias a este sistema de vigilancia, será posible captar cada conversación, reacción, emoción, conflicto y estrategia que ocurra durante la competencia. El objetivo es que la audiencia pueda seguir de cerca todo lo que sucede dentro del reality, sin perder detalle de la convivencia entre los participantes.

Otra de las principales novedades de esta temporada es la remodelación total de la casa. El inmueble ahora presenta un estilo maximalista tropical en colores pastel, una propuesta visual que busca darle una identidad renovada y convertir cada espacio en un escenario atractivo para el desarrollo del programa.

Entre las áreas que fueron transformadas destacan el comedor, la sala y la habitación del líder, espacios que tendrán un papel importante durante las diferentes dinámicas y momentos clave del reality.