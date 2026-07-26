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Estreno de La Casa de los Famosos 2026 EN VIVO: Dónde Ver la Gala y A Qué Hora Empieza Mañana
Sigue todos los detalles de la primera gala de La Casa de los Famosos México 2026 en vivo este domingo 26 de julio; te compartimos, en tiempo real, el minuto a minuto del estreno de temporada.
Contexto
La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México inicia en vivo este domingo 26 de julio 2026 a través de Las Estrellas a las 20:30 horas. Sigue en nuestro LIVEBLOG todos los detalles de la primera gala.