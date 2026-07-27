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Precio del Dólar Hoy Lunes 27 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Consulta cómo cotiza el precio del dólar para hoy, así como el tipo de cambio de FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación

DólarLos mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente. Foto: Cuartoscuro.

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Hoy el dólar se cotiza a 17.43 pesos en México. Entérate de cómo los eventos globales impactan el tipo de cambio y qué significa para tus finanzas.

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