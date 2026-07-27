¿Cómo Quedaron las Habitaciones de La Casa de los Famosos México 2026?

La noche de estreno de La Casa de los Famosos México 2026 dejó definida una de las decisiones más importantes de esta temporada: la distribución de los 18 habitantes en los tres nuevos dormitorios de la casa. Por primera vez en la historia del reality, la producción amplió el número de habitaciones para recibir a un mayor número de participantes.

Tulum, Ibiza y Malibú: los nuevos cuartos temáticos

A diferencia de las ediciones anteriores, la casa pasó de dos a tres dormitorios, cada uno con una temática distinta, luego de que 18 habitantes ingresaran esta temporada, la cifra más alta en la historia del programa, tras la revelación de tres concursantes sorpresa durante la gala inaugural.

La productora Rosa María Noguerón explicó que la casa fue renovada para adaptarse al incremento de habitantes y ofrecer nuevos espacios de convivencia. Cada cuarto tiene su propia identidad visual: Tulum está inspirado en el Caribe mexicano, con tonos azules y verdes; Ibiza apuesta por un estilo mediterráneo con colores claros y un ambiente luminoso; y Malibú recrea el espíritu de las playas californianas con tonos naranja, azul y amarillo, palmeras y tablas de surf. Según Milenio, cada dormitorio también se identifica por color: Ibiza es el cuarto morado, Malibú el amarillo y Tulum el azul.

El público eligió a los capitanes

La producción puso en manos del público una de las primeras decisiones importantes de la temporada: durante la gala de estreno, Galilea Montijo invitó a los televidentes a votar a través del canal oficial de WhatsApp del reality para elegir a los tres habitantes que asumirían el liderazgo de cada habitación. Los capitanes electos fueron Karina Torres para Tulum, Aldo Rendón para Ibiza y Fede Vigevani para Malibú, y fueron ellos quienes eligieron la habitación de cada uno de los demás participantes.

¿Cómo quedaron las habitaciones de La Casa de los Famosos?

Cuarto Ibiza: Aldo Rendón (capitán), Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

Cuarto Tulum: Karina Torres (capitana), Brianda Deyanara, Memo Schutz, Arantza Ruiz, Mariana Ochoa y Moisés Peñaloza.

Cuarto Malibú: Fede Vigevani (capitán), Masad Altamimi, Gema Garoa, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir.

Una jugada que ya definió alianzas y rivalidades

Aunque la distribución en teoría dependió de la elección de los capitanes, el primer episodio ya dejó consecuencias directas dentro del juego. Cynthia Klitbo llega con una ventaja importante tras haber obtenido la inmunidad para la primera semana, gracias a la decisión de Gema Garoa durante una de las llamadas sorpresa del estreno.

De hecho, la dinámica del teléfono rojo, estrenada esta temporada, fue la que terminó de mover el tablero desde la primera noche: Arantza Ruiz eligió al primer nominado de la temporada, Aldo Rendón; Flor Vigna seleccionó a Brianda Deyanara y Massad para una cena romántica; Ximena Herrera dejó a Yahir sin maleta hasta el miércoles; Cynthia Klitbo envió a Gema Garoa a competir por el liderazgo semanal; y Gema Garoa otorgó inmunidad a Cynthia Klitbo.

Más allá de los dormitorios

Además de los dormitorios, la casa conserva espacios emblemáticos como la sala, el comedor, la cocina, el jardín, la alberca, el jacuzzi, el gimnasio y el confesionario, aunque varios de ellos también fueron renovados para adaptarse a los 18 habitantes de esta edición. La producción anticipa que la distribución de los cuartos será uno de los aspectos más importantes del reality, ya que influirá en la convivencia, las alianzas y las estrategias que desarrollen los participantes a lo largo de la temporada.