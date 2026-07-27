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¿Cómo Quedaron las Habitaciones de La Casa de los Famosos México 2026?

Karina Torres, Aldo Rendón y Fede Vigevani, capitanes electos por el público, definieron cómo quedaron los 18 habitantes en los tres nuevos cuartos del reality.

habitaciones-la-casa-de-los-famosos-mexico-2026-tulum-ibiza-malibuFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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La Casa de los Famosos México 2026 estrena tres cuartos temáticos: Tulum, Ibiza y Malibú. ¿Quiénes son los capitanes y cómo se formaron las primeras alianzas?

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